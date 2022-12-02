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Политика2 декабря 2022 13:55

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект об обязательной квоте в оздоровительных лагерях для детей-инвалидов

Документ гарантирует им отдых в детских лагерях вместе со сверстниками, не имеющими ограничений по здоровью
Павел ЧЕРНЫШОВ

С просьбой решить этот вопрос в «Единую Россию» неоднократно обращались родители и руководители специализированных интернатов, отметил один из авторов законопроекта, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

«Они не раз сталкивались с ситуациями, когда детские лагеря отказывались брать к себе детей с ограниченными возможностями здоровья, - пояснил политик. - Наказать за это было невозможно — не было правовой базы. Оставались детские специализированные учреждения, но их на всех желающих не хватает. В результате многие дети с ОВЗ вынуждены проводить лето в четырех стенах своего интерната или дома. Либо же родителям приходится придумывать им индивидуальные выезды, что не всем семьям по карману».

Андрей Турчак сообщил, что инициатива «Единой России» предполагает, что каждый год детские лагеря будут выделять детям с ОВЗ не менее 10% от общего объема мест.

«При этом регион вправе самостоятельно определять, как будет распределена эта квота между лагерями при условии, что в них для таких детей созданы все необходимые условия», — заключил секретарь Генсовета.

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