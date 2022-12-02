Не имеют права: Почему у Запада нет никаких шансов на "трибунал" против России

Привычно засуетился и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Из дрожащей от холода Европы опять послышался стук политических молотков - тамошние лидеры в надежде подогреть остывающие антироссийские настроения принялись демонстративно сколачивать новый эшафот, на который они собираются бросить нашу страну. Называться он будет «специальный трибунал для расследования преступлений России на Украине». О начале создания «в координации с европейскими и украинскими партнерами» выдуманной карательной структуры поручили объявить представителю МИД Франции. Наверное, в наказание за то, что еще месяц назад Париж публично божился, что ни коем образом не поддерживает идею организации подобного трибунала. Но стоило президенту Макрону на днях слетать в Вашингтон, где ему доходчиво разъяснили, что пороть отсебятину в утвержденном сценарии «Великая битва с Москвой» никому не позволено, как француз замел по пыли шляпой с перьями и встал в строй в отведенное на сцене место.

Привычно засуетился и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, заявивший в очередном интервью: «Мы выступаем за то, чтобы привлечь россиян к ответственности за то, что они сделали. И поскольку Россия и Украина не являются участниками Международного уголовного суда, возможно, было бы хорошей идеей поискать специальную юрисдикцию». Собственно, уже сейчас понятно, что никакими расследованиями никто реально заниматься не будет. Виновный, а это, естественно, Россия уже назначен, ему приписаны все самые немыслимые чудовищные деяния, осталось только привести в исполнение уготовленное наказание.

Правда, почему-то западники решили вытащить из сундука старые судебные парики и мантии. Те самые, в которых на похожем судилище вершили расправу над бывшей Югославией, над экс-президентом Сербии Слободаном Милошевичем, в итоге уморив его в тюремной камере. Но есть маленькая разница: для того, чтобы тащить на правеж Россию, надо сначала ее победить. А вот с этим у наших бывших партнеров ничего не получится, как бы они не пыжились. Пусть размахивают руками, надрываются в гневных речах, даже вытаскивают свое предложение о трибунале на рассмотрение Генассамблеи ООН (резолюции которой в любом случае носят лишь рекомендательный характер). Москве это не интересно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков изъяснился предельно просто: «Эти намерения не будут нами приняты и будут нами осуждаться». А постпред России при ООН Василий Небензя назвал западный прожект «попыткой легализовать нелегализумое».

- Это пример того, что называется «международный порядок, основанный на правилах». Они эти «правила» придумывают, потом выдают их за универсальные, а также пытаются прикрыться авторитетом ООН. Затем оставят ООН в покое и займутся этим уже самим, никого не спрашивая и ни перед кем не отчитываясь. Вот для чего им все это было нужно, - подытожил Небензя.

Но в канители с «трибуналом» важно и другое. Послушайте, господа хорошие, а где была ваша принципиальность и безудержный гуманизм, когда США и НАТО утюжили ту же Сербию, бомбардируя Белград, мосты по которым в этот момент шли обычные машины и двигались пассажирские поезда. Причем били снарядами с урановыми сердечниками, запрещенными всеми международными конвенциями. От последствий их применения умерли и до сих продолжают умирать тысячи мирных людей. А кто ответил за агрессию американцев в Ирак под фальшивым предлогом, который теперь не оспаривается даже ими самими. По некоторым оценкам, погибло около миллиона(!) человек, было физически уничтожено политическое руководство страны, зато появились десятки террористических организаций. Или, может, стоило открыто судить ту же Францию и ее натовских союзников за ничем не обоснованный разгром Ливии, которую они втоптали в тотальный и бесконечный хаос. А ведь до вторжения «цивилизованных» европейцев уровень жизни в этой стране был самым высоким в Африке.

«Не-е-т, это другое», - твердят на Западе. Когда, в ДНР предложили провести трибунал над захваченными в плен в Мариуполе палачами из «Азова» (запрещен в РФ), в правозащитной организации Amnesty International назвали эту инициативу «незаконной и оскорбительной». Кричали так, что слюни летели.

Ну а что касается застрельщиков судилища над Россией - французов, то стоит помнить, что в 2023 году в Санкт-Петербурге пройдет второй форум «Россия-Африка». Там соберутся представители десятков стран, у которых к колониальной политике Парижа свой счет. Так, может, припомнить Франции ее собственные преступления на «Черном континенте»? Только в нынешнем веке французские военные провели в Африке пять военных операций, в ходе которых свергали правительства суверенных государств, убивали людей, грубо вмешивались в ход политических процессов. Да и в Афганистане наемники из Франции были в составе международных западных сил, и в Сирии успели отличиться.

Поэтому, пусть на Западе не обольщаются. Там очень многим давно пора усесться на скамью подсудимых.