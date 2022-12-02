Смелое декольте с корсетом Елены Захаровой и Юлия Барановская в блестящем: Звезды сверкнули нарядами

Дибров и Антонов — стильные легенды, благодаря модным оправам. Фото — пресс-служба журнала «КиноРепортер»

В столичном кинотеатре «Иллюзион» отметили 10-летие журнала «КиноРепортер» и вручили премию «Событие года». Награждали за достижения в области кино и телевидения. Хозяйкой церемонии была Мария Лемешева - основатель и главный редактор журнала «КиноРепортер».

Несмотря на непростой год, вышло много достойных проектов, отечественное кинопроизводство зрителей радует. Экспертный совет выбрал лучших в отрасли. А мы присмотрелись к образам гостей церемонии вместе со стилистом Анваром Очиловым.

Светлана Иванова стала «Актрисой года». Очаровательную актрису отметили за главные роли в историческом сериале «Собор» и социальной драме «Обоюдное согласие». Иванова в ответ сказала, что она снимается 20 лет, но сейчас эта награда для нее важнее, чем в начале карьеры. На мероприятие Иванова пришла с мужем: режиссером, сценаристом и продюсером Джаником Файзиевым. Пара выглядит элегантно. Светлана подает отличный пример для предстоящих новогодних встреч в офисах – можно прийти в классическом костюме, добавив праздничную деталь: в данном случае торжественность обстановки подчеркнули блестящие серебряные туфли. Можно взять в руки такой же клатч.

Светлана Иванова и Джаник Фазиев — элегантная пара. Фото — пресс-служба журнала «КиноРепортер»

Елена Захарова в цветовом тренде. Фуксия и так один из модных цветов года. А сегодня институт цвета Pantone назвал главный цвет 2023 года – карминовый красный. Захарова угадала с оттенком. Очень эффектное платье: редко ждешь такие идеальные вечерние наряды на наших церемониях. Можно смело сказать, что актриса выглядит круче чем большинство ее западных коллег на мировых кинопремиях этого года. Креативный силуэт сел идеально, что тоже редкость: многослойное декольте, корсетное решение на талии, лаконичный низ – все заслуживает наивысшей похвалы.

Елена Захарова угадала с цветом платье — его назвали главным на 2023 год. Фото — пресс-служба журнала «КиноРепортер».

Юлия Барановская на фото позирует с коллегой по Первому каналу Дмитрием Борисовым. Барановская для церемонии выбрала брючный костюм актуального кроя из очень красивой ткани. Строгий костюм стал праздничным из-за своего блеска. Заметьте это не россыпь дешевых пайеток, а дорогая фактура сверкающей ткани. Ну и серебристые туфли – как еще один элемент, подчеркивающий торжественность обстановки. Макияж и прическа (высокий хвост) – Юлии очень идут. Барановская на этой неделе вернулась на Первый канал с проектом «Мужское/Женское». Пока телепередача не выходила – Юля снимала проектом «Женщины Донбасса». За эту работа Барановская получила премию «Событие года» в номинации «Телеперсона».

Дмитрий Борисов поздравил коллегу Юлию Барановскую с наградой. Фото — пресс-служба журнала «КиноРепортер».

У Барановской очень красивая ткань костюма — нарядно! Фото — пресс-служба журнала «КиноРепортер».

Ирина Гринева пришла в очень интересном наряде. Платье с пикантным разрезом – но все прилично и одобряемо на вечерних мероприятиях. Отметим отделку серебром, прозрачный верх: кстати, актуальные и нарядные детали для встречи нового года. Ну и серебряные туфли – уже как неизменные спутники всех дам в черном. Рядом с актрисой ее элегантный супруг известный фигурист Максим Шабалин.

Ирина Гринева и Максим Шабалин — настоящие модники. Фото — пресс-служба журнала «КиноРепортер».

Дмитрий Дибров и Юрий Антонов – легенда ТВ и легенда эстрады. Оба в отличной форме и в своем репертуаре. Дмитрий Александрович в кожанке (хит сезона), Юрий Михайлович – в добротной классике (актуальны два цвета мужского костюма для встречи года черного водяного Кролика – черный или как у Антонова). Отметим дорогие оригинальные оправы у мэтров.

Эвелина Бледанс, Анна Шатилова, Татьяна Судец обсудили последние новости. Легендарные дикторы Шатилова и Судец – пример того, как и в элегантном возрасте быть элегантной и актуальной. Классический стиль одежды и оригинальные украшения – проверенный годами способ не ошибиться. Бледанс выделилась яркой шляпкой.

Мария Лемешева награждает хрустальной звездой Виктора Сухорукова, сыгравшего одну из главных ролей в фильмах «Брат» и «Брат 2». «Проектом года» назвали повторный прокат фильмов Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2», которые собрали наибольшую кассу среди всех ретроспективных показов 2022 года и не потеряли интерес и актуальность у зрителей. Лемешева на сцене в красивом серебряном платье: в тренде и серебро, и крой наряда.

Мария Лемешева награждает Виктора Сухорукова. Фото — пресс-служба журнала «КиноРепортер».

Кого еще наградили? Лауреаты «События года – 2022»:

«Актер года» - Андрей Мерзликин (за работу в сериалах «Художник», «И снова здравствуйте!», и в военной драме «Первый Оскар»).

«Сериал года» - драма «Нулевой пациент».

«Прорыв года» - документальный фильм Андрея Кравчука «Петр I. Последний царь и первый император».

«Открытие года» - актер Никита Кологривый.

«Мастер-класс» - отдали дань памяти актеру Сергею Пускепалису, погибшему в автомобильной аварии. Отметили его роли в одном из лучших фильмов года «Сердце Пармы» и в третьем сезоне сериала «Шифр».