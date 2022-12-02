Мобилизованным дали каникулы по 100 тысячам кредитов

Один мобилизованный, если у него несколько кредитов, может взять каникулы по каждому из них Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Центробанк подвел первые итоги кредитных каникул для мобилизованных и членов их семей. На 1 ноября банки предоставили более 100 тысяч таких каникул на общую сумму в 45,4 млрд рублей.

Один мобилизованный, если у него несколько кредитов, может взять каникулы по каждому из них. Но даже с учетом этого цифра получается немаленькая. Ведь закон о кредитных каникулах для участников спецоперации был подписан в середине октября. То есть речь идет о цифрах за полмесяца. Для сравнения: если не считать мобилизованных, за весь октябрь банки реструктуризировали 64,7 тысяч кредитов граждан на 22 млрд рублей. Смысл реструктуризации примерно тот же, что и кредитных каникул. Клиент может обратиться за ней, если на прежних условиях выплачивать кредит невмоготу. Но в этом случае речь идет о переоформлении договора на условиях банка. А условия кредитных каникул прописаны в законе.

Для мобилизованных и других участников спецоперации, заключивших контракт с Минобороны, Росгвардией, МЧС, ФСБ и т. п., они такие. Попросить каникулы в своем банке можно на любой кредит и в любой момент, но не позже 31 декабря 2023 года. Отсрочку по выплате долга должны дать на весь период мобилизации плюс 30 дней. Если человек оказался в госпитале, то отсрочка распространяется и на срок лечения. Все то же касается и случаев, если кредитный договор оформлен не на самого мобилизованного, а, например, на его супругу или на кого-то еще из близких членов семьи.

Особый случай — если мобилизованный погиб или стал инвалидом 1 группы. Тогда речь уже не идет о каникулах - кредит списывается целиком.

ЦБ сообщает и о количестве жалоб и обращений по каникулам для мобилизованных. Таких на 1 ноября поступило 750 (опять же, надо понимать, что эта цифра — всего за две первых недели после введения каникул). Как объясняют в регуляторе, в основном граждане уточняли какие-то вопросы, но были и реальные жалобы на действия банков. Из последних в 40 случаях недовольство признано обоснованным — и каникулы в итоге предоставлены. Как объясняют в Центробанке, проблемы в основном возникли технического характера. В частности, с проверкой, а правда ли, что заемщик мобилизован. С 23 ноября такая проверка в автоматическом режиме проводится через информационную систему Федеральной налоговой службы — и, как заверяют в ЦБ, подобных проблем впредь будет меньше.

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