Битва за ключевой рубеж Донбасса началась: ВСУ бросают солдат на поля смерти, чтобы остановить наступление России

Вчера наши выбили ВСУ из поселка Курдюмовка. Поселок находится на высотке и из него видно даже окраины Краматорска Фото: REUTERS

По ряду признаков, положение ВСУ под Артемовском (Бахмутом) близко к критическому. Одновременно появилось множество жалостливых репортажей в западной прессе, слухи об эвакуации и отходе из Артемовска, якобы отданный приказ Зеленского удержать город любой ценой… и все это на фоне медленного, но неуклонного продвижения наших войск. Военкор КП попытался разобраться в этом массиве информации.

«Мясорубка» и вода

У Донбасса есть очень болезненная точка, с лета 2014 года находящаяся под контролем Украины. Это агломерация Константиновка-Дружковка-Краматорск-Славянск-Николаевка. Если мы ее займем, территория ДНР, фактически, будет полностью освобождена от оккупантов. Там же, на окраине Славянска, скрыта вся проблема водоснабжения Донбасса.

Положение ВСУ под Артемовском близко к критическому Фото: REUTERS

В феврале Украина заблокировала подачу воды из канала Северский Донец, остановила насосные станции. За минувшее лето стало понятно, что альтернативными водоводами, колодцами и скважинами Донбасс водой не напоить. Выход только один – взятие Славянска-Краматорска. Но сначала, придется взять Артемовск и прилегающие села. Противник будет вынужден отойти из полей и облетевших лесопосадок в городскую застройку. Или его выгонят. Вчера наши выбили ВСУ из поселка Курдюмовка. Поселок находится на высотке и из него видно даже окраины Краматорска – это чуть больше 30 километров по прямой. И самое главное, теперь под наш огневой контроль попадает дорога из Артемовска на Часов Яр, где сосредоточены резервы ВСУ.

Можно предположить, что сейчас Украина рассматривает для себя возможность оставить Артемовск Фото: REUTERS

До оперативного окружения еще далеко, но положение группировки, обороняющей Артемовск, сразу же осложнится. Тем более, с севера, над Артемовском нависает городок Соледар и в нем тоже идут бои. Займут наши Соледар, Артемовск сразу же оказывается в полу окружении. ВСУ и западные советники все это прекрасно понимают, поэтому, бои, идущие в этих местах, уже назвали на Украине «бахмутская мясорубка».

Жалобы с мест

Первыми под Артемовск зачастили западные коллеги. Приехал самый представительный пул, который только можно представить: CNN, New York Times и т.д. Корреспондент Newsweek писал: « … украинские солдаты сидят на корточках посреди мрачного пейзажа, напоминающего поля смерти времен Первой мировой войны».

Наперебой в Сеть начали выкладывать ролики: «Пятизвездочный отель на позициях под Бахмутом (Артемовском). На этих видео, захистники тонут по уши в непролазной грязи. Затем, CNN выложила видеорепортаж про оборону Бахмута (Артемовска). Кроме бравой стрельбы из чуть ли не столетнего американского пулемета, в сюжете было несколько включений с улиц города, из которых было понятно - он находится под нашим непрерывным артогнем. Командование обороняющихся сидит в хорошем кирпичном подвале и смотрит на больших экранах картинку со своих коптеров. Больше им ничего не остается.

На «Азовстали» тоже смотрели до последнего – что там на улице происходит? Сами украинские военные, сидящие непосредственно в окопах, пишут в соц. сетях о нехватке снарядов «для контрбатарейной борьбы и нашего прикрытия». Имевшиеся запасы снарядов были израсходованы несколько дней назад во время неудачного контрудара ВСУ, а подвоз боеприпасов затруднен из-за украинских проблем с электричеством (основной парк локомотивов на электротяге).

Командование обороняющихся сидит в хорошем кирпичном подвале и смотрит на больших экранах картинку со своих коптеров Фото: REUTERS

Одновременно, как по нотам, как было в Дебальцево, например, или во время штурма Мариуполя, офицеры ВСУ уже открыто начали жаловаться на невыносимую жизнь. По словам командира батальона «Свобода» Петра Кузика, майор Нацгвардии, под Артемовском все очень плохо:

«Они (ВС РФ – прим.авт.) почувствовала слабость в нашей обороне, потому что есть подразделения, которые менее мотивированы, чем наши. А вчера немного продавили нашу оборону в районе Бахмута. Некоторые подразделения не смогли выдержать артиллерийский натиск и отступили».

По данным журналиста New York Times, работавшего на месте, сейчас бои под Артемовском превратилась в артдуэли, при этом потери ВСУ ужасающие – 250 человек в сутки убитыми и ранеными. Любопытно, что эту информацию подтвердили данные наших радиоперехватов: потери значительные, поэтому с Запорожского направления под Артемовск начали перебрасывать части ВСУ. Батальонами!

Краматорск в последнее время звучит все чаще – там есть аэродром и вокзал, расположен город удобно Фото: EAST NEWS

Эвакуация и «неправильные» мирные

Можно предположить, что сейчас Украина рассматривает для себя возможность оставить Артемовск (Бахмут) и постепенно приучает к этой мысли свое население. Сама идея сдачи была озвучена через западные СМИ. Скорее всего это вызвано реальной оперативной необходимостью и на этом настояли западные военные советники. Украинский пропагандист Арестович моментально отработал повестку, мол потеря Бахмута – незначительный, ни на что не влияющий успех российской армии.

О потере города высказывали и другие украинские политики. Вообще, слово Краматорск в последнее время звучит все чаще – там есть аэродром и вокзал, расположен город удобно, чтобы стать «нерушимой твердыней». В отличии от Артемовска (Бахмута). Но, судя по всему, на данный момент окончательное решение по Артемовску (Бахмуту) не принято руководством Украины и будет оно зависеть только от успешных действий нашей армии. А успехи, судя по всему, есть.

Многочисленные котлы, через которые прошли ВСУ выработали у украинских офицеров просто звериное чутье окружения. Как сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, в Артемовске украинское офицерство уже очень сильно напряглось в ожидании приказа об эвакуации, который все не приходит. Возможно, офицеры збройных сил воспользуются услугами «частных эвакуаторов».

B Артемовске украинское офицерство уже очень сильно напряглось в ожидании приказа об эвакуации Фото: REUTERS

Да, в Артемовске есть такие – за нескромное вознаграждение, готовы вывезти из города людей и грузы – от 100 кг. до 22 тонн. Готовы эвакуировать бизнес и производства, обещают золотые горы – оформление пособий, временного проживания и т.д. На практике, у людей после эвакуации выкупают последние ценные вещи: «ну куда вы с этой стиральной машинкой будете по съемным хатам?» и предоставляют их самим себе. В Артемовске (Бахмуте) до сих пор остается около 15 тысяч мирных жителей, уезжать они отказываются. ВСУ их откровенно не любят, называют «ждунами» — это новое слово, появившееся в последние месяцы.

Как обычно, судьба мирных жителей Артемовска западную прессу особо не заинтересовала, это неправильные мирные. Их спасение, только в успешном наступлении России и они это хорошо знают.

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