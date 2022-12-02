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2 декабря 2022 16:00

Битва за ключевой рубеж Донбасса началась: ВСУ бросают солдат на поля смерти, чтобы остановить наступление России

Военкор Дмитрий Стешин: Положение ВСУ под Артемовском близко к критическому
Дмитрий СТЕШИН
Дмитрий СТЕШИН
Вчера наши выбили ВСУ из поселка Курдюмовка. Поселок находится на высотке и из него видно даже окраины Краматорска

Вчера наши выбили ВСУ из поселка Курдюмовка. Поселок находится на высотке и из него видно даже окраины Краматорска

Фото: REUTERS

По ряду признаков, положение ВСУ под Артемовском (Бахмутом) близко к критическому. Одновременно появилось множество жалостливых репортажей в западной прессе, слухи об эвакуации и отходе из Артемовска, якобы отданный приказ Зеленского удержать город любой ценой… и все это на фоне медленного, но неуклонного продвижения наших войск. Военкор КП попытался разобраться в этом массиве информации.

«Мясорубка» и вода

У Донбасса есть очень болезненная точка, с лета 2014 года находящаяся под контролем Украины. Это агломерация Константиновка-Дружковка-Краматорск-Славянск-Николаевка. Если мы ее займем, территория ДНР, фактически, будет полностью освобождена от оккупантов. Там же, на окраине Славянска, скрыта вся проблема водоснабжения Донбасса.

Положение ВСУ под Артемовском близко к критическому

Положение ВСУ под Артемовском близко к критическому

Фото: REUTERS

В феврале Украина заблокировала подачу воды из канала Северский Донец, остановила насосные станции. За минувшее лето стало понятно, что альтернативными водоводами, колодцами и скважинами Донбасс водой не напоить. Выход только один – взятие Славянска-Краматорска. Но сначала, придется взять Артемовск и прилегающие села. Противник будет вынужден отойти из полей и облетевших лесопосадок в городскую застройку. Или его выгонят. Вчера наши выбили ВСУ из поселка Курдюмовка. Поселок находится на высотке и из него видно даже окраины Краматорска – это чуть больше 30 километров по прямой. И самое главное, теперь под наш огневой контроль попадает дорога из Артемовска на Часов Яр, где сосредоточены резервы ВСУ.

Можно предположить, что сейчас Украина рассматривает для себя возможность оставить Артемовск

Можно предположить, что сейчас Украина рассматривает для себя возможность оставить Артемовск

Фото: REUTERS

До оперативного окружения еще далеко, но положение группировки, обороняющей Артемовск, сразу же осложнится. Тем более, с севера, над Артемовском нависает городок Соледар и в нем тоже идут бои. Займут наши Соледар, Артемовск сразу же оказывается в полу окружении. ВСУ и западные советники все это прекрасно понимают, поэтому, бои, идущие в этих местах, уже назвали на Украине «бахмутская мясорубка».

Жалобы с мест

Первыми под Артемовск зачастили западные коллеги. Приехал самый представительный пул, который только можно представить: CNN, New York Times и т.д. Корреспондент Newsweek писал: « … украинские солдаты сидят на корточках посреди мрачного пейзажа, напоминающего поля смерти времен Первой мировой войны».

Наперебой в Сеть начали выкладывать ролики: «Пятизвездочный отель на позициях под Бахмутом (Артемовском). На этих видео, захистники тонут по уши в непролазной грязи. Затем, CNN выложила видеорепортаж про оборону Бахмута (Артемовска). Кроме бравой стрельбы из чуть ли не столетнего американского пулемета, в сюжете было несколько включений с улиц города, из которых было понятно - он находится под нашим непрерывным артогнем. Командование обороняющихся сидит в хорошем кирпичном подвале и смотрит на больших экранах картинку со своих коптеров. Больше им ничего не остается.

На «Азовстали» тоже смотрели до последнего – что там на улице происходит? Сами украинские военные, сидящие непосредственно в окопах, пишут в соц. сетях о нехватке снарядов «для контрбатарейной борьбы и нашего прикрытия». Имевшиеся запасы снарядов были израсходованы несколько дней назад во время неудачного контрудара ВСУ, а подвоз боеприпасов затруднен из-за украинских проблем с электричеством (основной парк локомотивов на электротяге).

Командование обороняющихся сидит в хорошем кирпичном подвале и смотрит на больших экранах картинку со своих коптеров

Командование обороняющихся сидит в хорошем кирпичном подвале и смотрит на больших экранах картинку со своих коптеров

Фото: REUTERS

Одновременно, как по нотам, как было в Дебальцево, например, или во время штурма Мариуполя, офицеры ВСУ уже открыто начали жаловаться на невыносимую жизнь. По словам командира батальона «Свобода» Петра Кузика, майор Нацгвардии, под Артемовском все очень плохо:

«Они (ВС РФ – прим.авт.) почувствовала слабость в нашей обороне, потому что есть подразделения, которые менее мотивированы, чем наши. А вчера немного продавили нашу оборону в районе Бахмута. Некоторые подразделения не смогли выдержать артиллерийский натиск и отступили».

По данным журналиста New York Times, работавшего на месте, сейчас бои под Артемовском превратилась в артдуэли, при этом потери ВСУ ужасающие – 250 человек в сутки убитыми и ранеными. Любопытно, что эту информацию подтвердили данные наших радиоперехватов: потери значительные, поэтому с Запорожского направления под Артемовск начали перебрасывать части ВСУ. Батальонами!

Краматорск в последнее время звучит все чаще – там есть аэродром и вокзал, расположен город удобно

Краматорск в последнее время звучит все чаще – там есть аэродром и вокзал, расположен город удобно

Фото: EAST NEWS

Эвакуация и «неправильные» мирные

Можно предположить, что сейчас Украина рассматривает для себя возможность оставить Артемовск (Бахмут) и постепенно приучает к этой мысли свое население. Сама идея сдачи была озвучена через западные СМИ. Скорее всего это вызвано реальной оперативной необходимостью и на этом настояли западные военные советники. Украинский пропагандист Арестович моментально отработал повестку, мол потеря Бахмута – незначительный, ни на что не влияющий успех российской армии.

О потере города высказывали и другие украинские политики. Вообще, слово Краматорск в последнее время звучит все чаще – там есть аэродром и вокзал, расположен город удобно, чтобы стать «нерушимой твердыней». В отличии от Артемовска (Бахмута). Но, судя по всему, на данный момент окончательное решение по Артемовску (Бахмуту) не принято руководством Украины и будет оно зависеть только от успешных действий нашей армии. А успехи, судя по всему, есть.

Многочисленные котлы, через которые прошли ВСУ выработали у украинских офицеров просто звериное чутье окружения. Как сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, в Артемовске украинское офицерство уже очень сильно напряглось в ожидании приказа об эвакуации, который все не приходит. Возможно, офицеры збройных сил воспользуются услугами «частных эвакуаторов».

B Артемовске украинское офицерство уже очень сильно напряглось в ожидании приказа об эвакуации

B Артемовске украинское офицерство уже очень сильно напряглось в ожидании приказа об эвакуации

Фото: REUTERS

Да, в Артемовске есть такие – за нескромное вознаграждение, готовы вывезти из города людей и грузы – от 100 кг. до 22 тонн. Готовы эвакуировать бизнес и производства, обещают золотые горы – оформление пособий, временного проживания и т.д. На практике, у людей после эвакуации выкупают последние ценные вещи: «ну куда вы с этой стиральной машинкой будете по съемным хатам?» и предоставляют их самим себе. В Артемовске (Бахмуте) до сих пор остается около 15 тысяч мирных жителей, уезжать они отказываются. ВСУ их откровенно не любят, называют «ждунами» — это новое слово, появившееся в последние месяцы.

Как обычно, судьба мирных жителей Артемовска западную прессу особо не заинтересовала, это неправильные мирные. Их спасение, только в успешном наступлении России и они это хорошо знают.

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