Владимир Путин пообещал военным инвалидам Донбасса новую жизнь

Президент сказал, что люди с физическими ограничениями не должны оставаться наедине со своими проблемами Фото: REUTERS

- Общество, государство больше не замалчивают проблемы людей с инвалидностью, не пытаются отвернуться и закрыть глаза, а, напротив, уделяют этим темам всё больше и больше внимания, - заявил Владимир Путин на видеовстрече с инвалидами и помогающим им общественниками.

Президент сказал, что люди с физическими ограничениями не должны оставаться наедине со своими проблемами. Современные технологии позволяют или смягчить, или вообще убрать недуг. Это же касается и военных, пострадавших на спецоперации.

- Они должны быть обеспечены, причем на качественном современном уровне, всем необходимым для медицинской, социальной реабилитации, скорейшего восстановления, - поручил глава страны.

После вступительного слова президента высказаться смогли и сами общественники.

РЕАБИЛИТАЦИЯ И ПЕРЕОБУЧЕНИЕ

Донецкий солдат Вадим Серик рассказал, что после ранения несколько лет назад оказался в инвалидной коляске. Но он не отчаялся. В госпитале познакомился со своей будущей женой, тоже колясочницей. Они сейчас вместе вяжут игрушки.

Серик пожаловался. что с 2014 года в ДНР так и не появился нормальный реабилитационный центр для тяжелораненых.

- Прошу создать такой центр, чтобы ребята учились жить заново, находили себя, учились ходить на протезах, ездить на колясках. Или переквалифицироваться для другой работы, - обратился инвалид.

- Идея центра реабилитации – правильная. Нужно, чтобы между Минобороны и соцслужбами был налажен контакт. Работа идет, но пока на первичной стадии. А нужна разносторонняя реабилитация, - согласился президент.

Действительно, с начала спецоперации всей соцпомощью раненым солдатам занимается Минобороны. Эти полномочия забрали у муниципалов. Но налаживание долгой медицинской и социальной реабилитации – это все же не задача армии.

Вадиму Серику сразу после общения с президентом пришлось спешно переместиться в бомбоубежище. Дом, из которого он вышел на связь, обстреляли украинские войска.

БОЛЬШЕ СОРЕВНОВАНИЙ

Иван Бердник раньше служил в спецназе ГРУ, но после ранения в 2009 году оказался в инвалидном кресле. Сейчас он тренирует наших паралимпийцев.

- Помогите с международными соревнованиями. Без принципиальных соперников мы теряем подготовку, - попросил спортсмен.

Президент в ответ пообещал помочь.

- Будем этим заниматься, в том числе с нашими партнерами в рамках Шанхайской организации сотрудничества, там уже этот вопрос поднимали, он встретил очень благожелательную реакцию, - рассказал глава страны.

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ

Инвалиды попросили президента проиндексировать пенсии работающим инвалидам.

- Посмотрим по всем этим вопросам. Это тонкая вещь по работающим инвалидам, я понимаю, о чем вы говорите. В целом в душе абсолютно с вами согласен. Надо это на уровне правительства проработать, - сказал в ответ Путин.