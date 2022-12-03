Последние новости о ситуации вокруг Украины на 3 декабря 2022 года: Разорен олигарх, «слепивший» Зеленского, США готовят химпровокации

Игорь Коломойский, один из крупнейших олигархов незалежной и «крестный папа» шестого президента страны, лишился статуса долларового миллиардера. Фото: Константин Сазончик/ТАСС

Путин с Шольцем обсудили зерновую сделку

Российский президент и немецкий канцлер по телефону обсудили зерновую сделку. Вот что сообщила пресс-служба Кремля: «Акцентирована необходимость добросовестного комплексного выполнения «зерновой сделки». А качественное выполнение договора предусматривает ликвидацию всех барьеров для поставок агропродукции из России. Путин и Шольц обговорили в деталях то, как реализуются стамбульские «пакетные» договоренности от 22 июля этого года по вывозу украинского зерна из черноморских портов и разблокировании экспорта российского продовольствия и удобрений. А детали-то интересные...

Украинские посольства получают «кровавые» посылки

Олег Николенко, представитель МИД незалежной, сообщил, что посольства и консульства самостийной продолжают получать угрозы. Он назвал пять стран, где в украинские дипведомства кто-то прислал «окровавленные пакеты» с глазами животных. Это Италия и Нидерланды, Польша и Хорватия, а также Венгрия. По словам Николенко, пакеты «были пропитаны жидкостью характерного цвета и имели соответствующий запах». В МИД изучают смысл этого послания, сказал дипломат. Да чего там изучать, вспомните народную мудрость: стыд глаза не выест. А еще - правда глаза колет.

Американцы подталкивают к химпровокации в незалежной

Александр Шульгин, постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химоружия, сообщил, что у нашей страны появилась информация о том, что контрактники из Соединенных Штатов помогают готовить химические провокации на территории незалежной. Шульгин напомнил, что Россия не раз предупреждала ОЗХО: на Украине вероятны провокации с использованием химических опасных объектов. Шульгин выразил озабоченность тем, что факты применения Вооруженными силами Украины опасных химвеществ игнорируются рядом стран-членов ОЗХО и назвал угрозу применения химоружия киевским режимом «сформированной и сохраняющейся».

Байден ставит невыполнимые условия для переговоров

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, комментируя заявление Джо Байдена о возможности переговоров с Москвой, сказал, что тот поставил неприемлемое условие: выход России из Украины - но в Кремле намерены СВО продолжать до выполнения ее задач. Официальный представитель Кремля высказался так: «Фактически, что сказал президент Байден? Он сказал, что переговоры возможны только после того, как Путин уйдет из Украины». Журналисты попросили пресс-секретаря главы государства подтвердить тезис о том, что «Кремль к этому не готов». Песков отреагировал: «Ну, безусловно. Специальная военная операция продолжается». А Байден ждал, что в Москве ответят как-то иначе?

Немцы продолжают сплавлять Киеву металлолом

По информации Spiegel, власти Германии ближайшей весной направят Киеву остатки зенитных самоходных установок «Гепард», которые ранее хотели утилизировать. Немецкое издание утверждает: «ФРГ поддержит Украину еще семью ЗСУ «Гепард», это последние модели из запасов, которые должны были пустить на металлолом». Сейчас эти ЗСУ ремонтируют в компании Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co KG, а в марте собираются отправить в незалежную. По данным Spiegel, Киев ранее получил от Берлина три десятка «Гепардов». При том возник дефицит 35-миллиметровые снарядов - большинство их запасов принадлежит Швейцарии, власти которой не выдают лицензии на экспорт снарядов. Но этот кошкин дом уже вряд ли что-то спасет.

Питерский ресторан уволил официанта - фаната ВСУ

В ресторане DOSKI в Санкт-Петербурге вышвырнули официанта, нацепившего жетон с жовто-блакитным стягом и надписью «збройные силы». Бар-ресторан принес общественности извинения за значок, который оказался на груди этого поклонника ВСУ, и сообщил, что данный сотрудник больше не работает в заведении. В администрации DOSKI добавили, что оказывают поддержку российской армии и участникам СВО:«Мы принимали участие в сборах средств первой необходимости для ВС РФ».

70 нацистов пойдут под суд

Завершено расследование дел о военных преступлениях в отношении семи десятков военнослужащих ВСУ и нацбатальона «Азов» (запрещенного в России как террористическая организация). Дела этих 70 преступников переданы в суды Донецка. Среди обвиняемых - военнослужащие 36-й бригады морской пехоты и других соединений ВСУ, а также печально известного национального батальона. Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что на территории республики содержатся более 5 тысяч украинских военнопленных, половина из которых - вышедшие с «Азовстали». Невинных овечек там быть не могло.

Коломойский перестал быть миллиардером

Игорь Коломойский, один из крупнейших олигархов незалежной и «крестный папа» шестого президента страны, лишился статуса долларового миллиардера. Forbes оценил состояние человека, вложившегося в Зеленского, на конец осени 2022-го в 850 млн. долларов. А ведь еще в начале 2022-го оно достигало почти двух млрд. Потеря 55% состояния бизнесмена связана с национализацией нефтяных компаний «Укрнафта» и «Укртатнафта» в начале ноября этого года. В 2021-м на долю последней приходилось около 40% рынка бензина Украины и 14% рынка дизельного топлива. Вместе с компаниями ряда других украинских олигархов «Укрнафта» и «Укртатнафта» были переданы в управление Минобороны страны, (а ведь летом он перечислял десятки миллионов долларов на нужды ВСУ). За что боролись, на то и напоролись.

Киев получает генераторы и много денег

Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины провел переговоры с заместителем госсекретаря США Виктории Нуланд. Шмыгаль рассказал о теме переговоров: «Во время встречи с Викторией Нуланд обсудили восстановление нашей энергосистемы, военную и финансовую поддержку со стороны США». По его словам, Украина на днях получила от США 80 мощных генераторов, премьер также поблагодарил Вашингтон «за дополнительные $53 млн для ремонта украинских электросетей». Но бочка не перестает быть бездонной.

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