Мама бы гордилась: Красавица-дочь Юлии Началовой отметила 16-летие

Дочь Юлии Началовой Вера Алдонина отметила 16-летие. Фото: соцсети.

Дочери покойной певицы Юлии Началовой Вере 1 декабря исполнилось 16 лет. Эту важную дату девушка отпраздновала вместе с отцом, футболистом Евгением Алдониным, мачехой, братом и сестрой. Спортсмен устроил для дочки душевный праздник в кругу семьи в одном из столичных ресторанов. Кадрами семейной вечеринки в соцсетях поделилась жена Алдонина Ольга.

«С днем рождения! Как дети любят Веру!» - проникновенно написала она на своей странице.

Важную дату девушка отпраздновала вместе с отцом, футболистом Евгением Алдониным, мачехой, братом и сестрой. Фото: соцсети.

Дочь артистки выросла настоящей красавицей: мама наверняка ею очень бы гордилась. Ради дня рождения Вера сделала элегантную прическу и вечерний макияж, подчеркнув выразительные глаза черными стрелками. Девушка выбрала для праздника черное платье с глубоким декольте и дополнила свой ретро-образ жемчужными серьгами и бусами.

Дочь певицы выросла настоящей красавицей. Фото: соцсети.

За ужином Семья Алдониных угощалась морепродуктами - устрицами и морскими ежами. Судя по кадрам, Вера была очень счастлива в этот вечер. После смерти мамы ее воспитывают бабушка и дедушка - родители певицы Таисия и Виктор Началовы. Но Евгений Алдонин принимает активное участие в жизни Веры. У девочки сложились теплые отношения с мачехой, братом и сестрой. Футболист говорил, что после смерти бывшей жены был готов принять дочку в свою новую семью. При этом Евгений подчеркивал, что Вера будет сама решать, с кем она хочет жить. В итоге девушка решила остаться с бабушкой и дедушкой.

Юлии Началовой не стало больше трех лет назад. Дочь покойной певицы унаследовала ее талант к музыке и уже вовсю покоряет сцену. При этом Вера отличается скромностью и не любит хвастаться своими успехами.

Судя по кадрам, Вера была очень счастлива в этот вечер. Фото: соцсети.

«У меня маловато свободного времени. Весь день не лежу на диване. У меня есть желание гулять с друзьями. Я учу языки. У нас с дедом есть договоренность: всегда должна быть на связи. Могу в крайнем случае приехать домой в девять вечера. Мне не хочется стать блогером. Я люблю мюзиклы и театр. Могу пересматриваться сцены, какие-то танцы. Я хочу стать актрисой. У меня есть много вариантов, куда поступать. Чем больше возможностей - тем больше выбор», - рассказывала как-то Вера в соцсетях.