Поддержка детей - первоочередная задача

Мария Львова-Белова посетила больницу, где живут дети, оставшиеся без попечения родителей. Она подарила им игрушки, книги и канцелярию. Фото: deti.gov.ru

Социальная помощь детям Херсонской области стала основной темой визита Марии Львовой-Беловой. Детский омбудсмен провела совещание в Геническе с профильными ведомствами, чтобы выработать механизмы оперативной помощи. В первую очередь это касается тех ребят, которые остались без родителей и нуждаются в профессиональном уходе. Так, 52 воспитанника дома-интерната для детей с особенностями развития оказались вблизи линии фронта. Ребят срочно эвакуировали в безопасное место.

- Оперативно связались со специалистами Минздрава России, и для транспортировки детей были направлены 15 карет скорой помощи, - рассказала Львова-Белова.

Случаев быстрого и слаженного реагирования на Херсонщине достаточно. От этого зависит здоровье, а порой и жизнь детей. Уполномоченный при Президенте России по правам ребенка обратила внимание на создание приюта для ребят, у которых пока нет семьи.

- На сегодняшний момент все подобные учреждения остались на территории, где ведутся активные боевые действия. Единственное пристанище для ребят сейчас - детская больница. Важно, чтобы они находились в нормальных условиях, со всем комплексом услуг, который им требуется, - отметила детский омбудсмен.

Также необходим контроль за эвакуацией детей, которых вывозят из социальных учреждений, спасая от бомбежек.

Во время визита Мария Львова-Белова посетила больницу, где живут дети, оставшиеся без попечения родителей. Она подарила им игрушки, книги и канцелярию. Все сюрпризы для ребят были приобретены на средства гуманитарной акции уполномоченного «Детям - в руки». Также она познакомилась с учащимися школы-интерната для детей с заболеваниями дыхательных путей, узнала, как проходит учебный год.

- С коллегами проработали системные решения на перспективу. Например, по психолого-медико-педагогическим комиссиям, которые должны быть созданы в министерстве образования и помогать детям выстраивать образовательный маршрут, - заявила уполномоченный.

Херсонская область - четвертый новый регион России, который посетила Мария Львова-Белова. По ее словам, здесь везде нужна экстренная помощь детям и семьям с детьми.