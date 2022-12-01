Школьники вновь сели за парты

Фото: Телеграм-канал Администрации Херсонской области

Дети должны быть здоровыми. Чтобы вовремя выявить и диагностировать заболевания, в Херсонской области проводятся профосмотры и диспансеризация маленьких пациентов, согласно распоряжению Президента РФ Владимира Путина.

- Сегодня один из важных проектов Минздрава России - профилактические осмотры и диспансеризация детей и подростков из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонских областей. Для этого мы привлекли высокопрофессиональных специалистов, используем современное оборудование, - сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Осмотры детей проводят специалисты из других регионов России. Бригады медиков прибыли на Херсонщину с 11 передвижными лабораториями, которые оснащены всем необходимым оборудованием. Каждый ребенок проходит комплексное обследование у семи врачей. На месте берут необходимые анализы, снимают кардиограмму и проводят ультразвуковые обследования.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо посетил одну из таких передвижных лабораторий и вспомнил свои школьные времена.

- Помню, когда я ходил в школу, подъезжала машина, в которой нам делали рентген. Наверное, это такая добрая традиция, но уже на более современном оборудовании, которое дает возможность глубинного изучения здоровья и развития ребенка.

Медики, прибывшие из других регионов России, уже осмотрели больше 180 детей. В Геническе планируют обследовать еще 200 дошколят. Кроме того, мобильные лаборатории объедут населенные пункты в других районах Херсонщины.

- В первую очередь проводим профосмотры в дошкольных учебных заведениях. Затем начинаем проводить данные мероприятия в школах, - сообщил Владимир Ильмиев, министр здравоохранения Херсонской области.

Куратор группы российских врачей Алексей Доценко отметил, что работа идет по плану, врачи взаимодействуют с региональным Минздравом и отделом образования. Медики оперативно решают возникающие проблемы.