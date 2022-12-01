Начались детские медосмотры

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БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИОРИТЕТЕ

На левом берегу Днепра школьники продолжают обучение. Началась вторая четверть. Как рассказали в администрации Херсонской области, работу после продолжительных каникул возобновили только те учебные заведения, которые расположены на относительно безопасных территориях правобережья.

- В связи с угрозой обстрелов и эвакуацией ряд учебных заведений временно функционировать не будут. Среди них школы Херсона, Белозерского, Бериславского, Снигиревского, Алешкинского, Голопристанского, Каховского, Новокаховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов, - уточнили в администрации. В остальных школах учебный процесс идет по плану. При этом в администрации Херсонской области добавили, что учебный процесс продолжается в соответствии с системой образования РФ.

По информации министра образования Херсонской области Михаила Родикова, в регионе работают 65 школ, где остались учиться 10 тысяч детей.

- Дети у нас великолепные, значит, страну ждет великое будущее, - сказал он.

КАК ПОПАСТЬ В УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ В ДРУГОМ РЕГИОНЕ

У эвакуированных жителей Херсона, которые хотят устроить детей в школы в других регионах страны, трудностей не возникнет.

- Вас ждут в школах, вас ждут в детских садиках. Если вы выехали в Анапу, в Новороссийск, в Симферополь, в любой город России, всегда есть рядом школы. Вы просто берете свидетельство о рождении ребенка, кто успел взять справку из школы - берете и ее и идете в общеобразовательное учреждение. Если вы не успели взять справку, мы готовы по запросу школы выслать любой подтверждающий документ, - заверил Михаил Родиков.

В школу ребенка зачисляют на основании заявления родителя (законного представителя).

- Если ребенок приехал в сопровождении родственника или иного лица, не имеющих законного права представлять интересы конкретного ребенка, либо без сопровождения, его примут в школу на основании заявления родственника, иного лица либо на основании личного заявления ребенка, достигшего возраста 14 лет. При наличии документов об обучении ребенок зачисляется в класс, соответствующий классу, в котором он обучался ранее. Если документы отсутствуют, будет проведена промежуточная аттестация (без оценивания) для определения класса обучения, - уточнили власти.

Для постановки на учет в детский сад родителям нужно обратиться в муниципальные органы управления образованием по месту своего нахождения. При этом с собой взять документ, удостоверяющий личность; свидетельство о рождении ребенка; документ о регистрации или документ, подтверждающий факт проживания на территории муниципалитета.

КСТАТИ

Профосмотры детей проводятся во всех четырех новых субъектах РФ: в Херсонской, Запорожской областях, а также в ЛНР и ДНР. На проведение детских обследований правительство России выделило больше 353 миллионов рублей. Эти средства в виде субсидии направили из резервного фонда правительства Национальному медицинскому исследовательскому центру здоровья детей Минздрава России.

Постепенно система здравоохранения на Херсонщине адаптируется к работе по общероссийским стандартам. Местные жители продолжают оформлять полисы ОМС, по которым можно получать бесплатную медицинскую помощь не только в родном регионе, но и в других субъектах России.

- Система здравоохранения должна быть пациентоориентирована и построена на принципах доступности всех видов медицинской помощи, - отметил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.