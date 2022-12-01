Без продуктов не останемся

Всех товаров в регионе достаточно. Условия хранения продуктов на складах постоянно проверяют.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО НА ВЫСОТЕ

Вопрос продовольственной безопасности Запорожской области остается приоритетным для властей. Работа направлена и на то, чтобы обеспечить регион продукцией местных производителей, и на то, чтобы доставить на его территорию достаточное количество товаров из Ростовской области, ДНР. Конечно же, помощь получают и местные предприятия, озабоченные необходимостью экспорта своей продукции. Например, недавно был налажен новый маршрут движения большегрузов через ДНР до Ростова, как раз для организации сбыта сельскохозяйственной продукции. А после восстановления трассы «Одесса - Мелитополь - Новоазовск» логистика станет еще проще и выгоднее.

Найти покупателей помогают и сельские ярмарки, которые проходят регулярно. Именно благодаря им были заключены соглашения о поставке продукции местных аграриев в ДНР, Херсонскую и Ростовскую области, причем по ценам производителей. Без перебоев работают перерабатывающие предприятия, также закупающие у фермеров сырье, а затем реализующие в местных магазинах свою продукцию.

- Благодарен сельхозпроизводителям за то, что в непростых условиях они продолжают работать и снабжать качественной продукцией не только наш регион, но и соседние. Хочу заверить, что в настоящее время нехватки в продовольственных товарах на рынках Запорожской области нет, - отметил врио губернатора области Евгений Балицкий.

ЗАБОТА О ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯХ

Гарантом продовольственной безопасности в регионе остается и малый бизнес, те люди, которые максимально заинтересованы в успешности своей работы по производству и сбыту товаров народного потребления. Вопросы у них возникают ежедневно: по новой системе налогообложения, формированию курса рубля к гривне, работе с покупателями. Решать возникающие сложности помогают представители органов власти, профильных департаментов, налоговой службы.

Недавно в Мелитополе прошел круглый стол для предпринимателей по актуальным вопросам. На нем присутствовали директора торговых площадок, местных рынков, индивидуальные предприниматели. Выяснилось, например, что по-прежнему актуальным остается вопрос с курсом денежных единиц. После того, как курс гривны к рублю снизился с 1,5 до 1,25, от покупателей поступает много жалоб. Представители министерства по тарифам и ценовому регулированию объяснили, что сейчас курс для всех один и подобный «множитель» должен применяться везде, независимо от площадки. Рассказать о проблемах с ценами можно в чат-боте в телеграме @patrulcen_bot.

Сотрудники ведомства постоянно проводят проверки. Так, недавно они проверили оптовые базы на ул. Полевой - особое внимание всегда обращают на цены на социально значимые продовольственные и непродовольственные товары. Также заодно проверяющие смотрят на условия хранения продукции на складах и качество самих мест хранения. Для того чтобы у людей оставалось меньше вопросов, нужно больше информации: на рынках и в магазинах размещаются специальные листовки с объяснениями.

НАЛОГИ БЕЗ СЮРПРИЗОВ

Еще один актуальный вопрос - работа в условиях переходного периода, перестройка под новую нормативную базу. Особенно предпринимателей интересуют вопросы налогообложения. С января в области будет действовать российская налоговая система, сейчас же все работают по принятым ранее нормативным актам. Для всех предпринимателей введены упрощенная система налогообложения, фактически они платят налог на оборот. С января придется переходить на новые рельсы и нужно будет, чтобы предприниматели регистрировались в качестве субъектов именно российской территории.

Уже сейчас узнать все о переходе на новые правила можно в местных налоговых, которые выполняют функции центров для регистрации бизнеса. Регистрация бизнеса в новых субъектах бесплатна (без уплаты государственной пошлины) как для действующего, так и для создаваемого бизнеса.

ВАЖНО

Аграриям - субсидии

В Запорожской области предусмотрены льготы для предпринимателей, которые сами выращивают озимые пшеницу, ячмень и рапс, а также производят молоко. Оформить документы для получения субсидии можно в Министерстве АПК и продовольственной политики Запорожской области или в территориальной администрации по месту нахождения агропредприятия. Там предоставят список документов, которые нужно собрать.

Кто может получить помощь:

физические и юридические лица (кроме личного подсобного хозяйства);

работающие в Запорожской области;

зарегистрированные в органах налогов и сборов региона;

не имеющие задолженностей по уплате налогов;

не получавшие ранее средства из бюджета Запорожской области.

КОНКРЕТНО

Как обратиться в Федеральную налоговую службу Запорожской области

Адреса отделений: Мелитополь, ул. Беляева, 57а, ул. Героев Украины (Кирова), 31. г. Бердянск: ул. Труда, 20.

Телефоны: +79900339204, +79900921225, +79900921226