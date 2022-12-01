Около 300 молодых и талантливых ребят со всей России собрались 9 ноября в детском лагере Бердянска, чтобы узнать, что такое журналистика, молодежная политика и разработка собственных проектов. Именно этим темам был посвящен первый окружной молодежный образовательный форум Запорожской области «Юг Молодой». Впереди гостей форума ждали четыре дня общения, обучения и интересных мероприятий.

- Участие в форуме могли принять ребята со всех уголков страны. В основном это были школьники и студенты из южного округа - Запорожская, Херсонская области, Луганская и Донецкая YНародные Республики, Крым, - рассказала «Комсомолке» руководитель молодежного движения «Юг Молодой» Юлия Клименко.

Для участия всем желающим ребятам с 17 до 25 лет нужно было просто заполнить анкету в интернете. Дальше все на себя брали волонтеры.

- Мы обзванивали ребят и организовывали им трансфер, чтобы все добрались с комфортом, без лишней суеты и проблем, - отметила Юлия.

Как такового узкого направления у форума в этом году не было. Организаторы постарались охватить как можно больше сфер, чтобы каждый из гостей нашел занятие по душе.

- Нашей целью было рассказать, что такое молодежная политика. Гости форума делились информацией о действующих общественных движениях, читали лекции, рассказывали истории из собственной жизни, которые должны вдохновить новое поколение. Каждый из участников мог сам выбирать, на какое занятие или лекцию ему сходить. Все ведь зависит от интересов, - поделилась с «КП» Юлия Клименко.

А направлений на форуме было много. К примеру, в первый же день мастер-класс провел заместитель руководителя Росмолодежи Денис Аширов. Его лекция была о личностном росте и мерах поддержки для волонтеров.

- На форуме собрались молодые, яркие ребята, готовые создавать новое. Они много говорили о том, как создавать новые проекты, мотивировать ребят для работы в общественных организациях, развивать их, - отметил Денис Аширов.

Для многих было важно услышать слова поддержки и понимания от выдающихся деятелей, чтобы однажды встать с ними в один ряд.

- Талант без возможностей ничего не значит. У вас сегодня есть возможность - раскройте свои таланты, откройте свои сердца миру! Главное ваше преимущество - молодость и смелость, - обратился к участникам форума врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, побывавший на его открытии.

На второй день форума свои лекции молодежи прочитали военные корреспонденты Семен Пегов и Владлен Татарский. В ходе интерактива они рассказали, как вести свой телеграм-канал и оставаться интересным для аудитории. Журналист Руслан Коновалов и вовсе превратил слушателей в ораторов, раскрыв тайны идеального выступления на публике.

Большая часть докладов была посвящена волонтерским проектам. Ребята, приехавшие с освобожденных территорий как никто знают, на что в трудную минуту способны волонтеры, и как важно то, что они делают. По итогам форума у многих его участников появились свои идеи, воплотить которые после всех лекций кажется уже не так трудно.