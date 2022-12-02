"Почему ты с ней просто не развелся?": Австралийского спортсмена осудили за убийство жены, которое он скрывал 40 лет

Крис Доусон сам заявил в полицию об исчезновении жены Линетт

Эта загадочная история в свое время наделала много шума в мире. В 1982 г экс-звезда национальной сборной по регби 34-летний Крис Доусон заявил в полицию об исчезновении жены Линетт. По словам безутешного супруга, она ушла в фанатичную религиозную секту, оставив его с двумя малышами на руках. Соседи сочувствовали папаше. Через несколько дней в дом переехала 16-летняя студентка колледжа, в котором преподавал Крис. Она подрабатывала няней в семье Доусонов. Вскоре они поженились. Это вызвало подозрения, что Крис попросту избавился от 33-летней супруги ради молодой любовницы. Он и ранее заводил шашни со своими несовершеннолетними студентками в колледже. Полиция начала расследование, но тело не нашла. Под давлением общественности и прессы дело возобновлялось несколько раз. Доусону предъявляли обвинения в убийстве. Но он все отрицал. И улик никаких.

В 2018 году газета The Australian вернулась к истории о бесследном исчезновении Линетт Доусон в популярном подкасте The Teacher's Pet. За 4 месяца аудиофайл скачали 12 млн пользователей по всему миру! Журналистское расследование показало, что полиция очень неэффективно работала в первые годы пропажи несчастной. Стражам порядка пришлось публично извиняться. Они начали новое расследование под контролем прокуратуры. Под прицелом телекамер полицейские провели раскопки вокруг особняка Доусона в фешенебельном квартале Сиднея. Тело по-прежнему не нашли.

Но на этот раз Крису не удалось выйти сухим из воды. И хотя все собранные доказательства косвенные, судья Иан Харрисон заявил, что картина преступления сложилась. Крис Доусон действовал осознанно, потакая своим желаниям. Он был ослеплен страстью к девушке, и жена ему очень мешала.

Дочь Доусонов Шанель, оставшаяся сиротой в 4 года, умоляла на суде отца признаться, куда он спрятал тело мамы. «Пожалуйста, скажи нам, где она?...В ту ночь, когда ты вычеркнул нашу маму из нашей жизни, я навсегда утратила чувство защищенности и опоры в этом мире. Это преследует меня все эти десятилетия. Почему ты с ней просто не развелся? Почему ты не оставил ее тем, кто любил и нуждался в ней?»

Но отец по-прежнему не признал своей вины и настаивал, что Линетт ушла в секту.

В пятницу прозвучал приговор. 24 года заключения. Судья Харрисон постановил, что через 18 лет осужденный сможет просить о досрочном освобождении, но, по его мнению, 74-летний Доусон, скорее всего, так и умрет в тюрьме.

Еще был случай!

89-летнего фермера осудили за убийство жены в Англии: Тело женщины плавало в отстойнике почти 40 лет

Бренда Венаблз пропала еще в 1982 году. Фото: West Mercia Police

Аналогичная трагедия случилась в Англии. Супруга фермера Дэвида Венаблза также пропала в 1982 г. Муж лишь разводил руками: дескать, Бренда среди ночи в глубокой депрессии сбежала из дома, собираясь покончить с собой. Он не смог удержать любимую, с которой прожил 22 года. Полиция провела расследование. После долгих безрезультатных поисков тела дело закрыли.

В 2014 году Дэвид продал ферму. Три года назад новые хозяева пригласили ассенизаторов почистить канализацию. В канализационном отстойнике рабочих ждала страшная находка: человеческий череп, пучок волос, истлевшие обрывки одежды. ДНК-анализ показал - это останки Бренды Венаблз. Только тогда престарелому фермеру предъявили обвинения в убийстве. Выяснилось, что у Дэвида много лет была любовница. В родном доме. Но если австралиец соблазнился няней своих детишек, то англичанин - сиделкой родной матери. Видимо, жена стала что-то подозревать. Фермер решил избавиться от нее.

На суде свидетели показали, что после пропажи Бренды муж вовсе не выглядел грустным, подавленным. Любовница в самом начале следствия тоже подтвердила полиции, что Венаблз был "совершенно спокоен" из-за исчезновения жены. Она скончалась в 2017 году, но в суде зачитали протокол ее допроса. Странно, что стражи порядка не акцентировали тогда внимание на это спокойствие и закрыли дело.

"Мы в ужасе и отчаянии от убийства Бренды, - заявили на процессе родственники жертвы. - Она никому не причинила вреда, была доброй и необычайно спокойной женщиной. Мы хорошо помним, как ее отец Гарольд все время поглядывал на садовую тропинку в надежде, что Бренда придет его навестить. Он так и умер с разбитым сердцем через два с половиной года после исчезновения дочери."

В июле Вустерский королевский суд приговорил 89-летнего фермера за убийство 40-летней давности к пожизненному заключению. Оговорив, что убийца может подать прошение о досрочном освобождении, проведя за решеткой не менее 18 лет. Ясно, что до 107 лет тот не доживет.