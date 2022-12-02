Роскачество: Две трети покупателей предпочитают российские вина

Олеся Буняева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Первом Российском Винодельческом форуме в Москве был презентован пятый, юбилейный «Винного гида России 2022». Работу над ним возглавляла Олеся Буняева, директор Департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества. В эксклюзивном интервью «КП» она рассказала о главных трендах российского виноделия.

- Что изменилось в отрасли за эти пять лет?

- Эти пять лет – время глубокого внимание к отрасли, к тому, чтобы виноделы чувствовали себя комфортно. И в нормативно-правовой среде, государство, выступая регулятором, создает все условия для продвижения, для реализации, для все большей активности. Меняется качество вина, расширяется география винодельческих регионов. Регионы северного виноделия, которые пять лет казались нереальными, сейчас уже не удивляют. И их вина вы можете найти не только в ресторане, но и в маленьких бутиках с премиум-сегментом.

Ежегодно мы делаем исследования потребительских предпочтений, оценивая, как меняются настроения россиян по отношению к российским винам, к импортным винам, что больше выбирают, какие типы вин, какая ценовая политика. И по итогам 2022 года мы видим, что все чаще выбор делают в пользу в пользу российского вина. В прошлом году порядка 50% респондентов отвечали, что выберут российское, а в этом году 72% говорят, что отдадут предпочтение российскому вину. Такие цифры говорят о многом.

«ВИННЫЙ ГИД РОССИИ 2022»

- В «Винный гид России» вошли вина, которые стоят не дороже 1000 рублей в магазинах – это то, что покупатель может себе позволить.

- Да. Всего мы оцениваем порядка 30 показателей. Цена и качество – важнейшие и равнозначные. 70% россиян выбирают вино да 500-600 рублей. Лишь 12% могут рассмотреть вино дороже 1000 рублей. Наши исследования – это вина до 1000 рублей массовых тиражей, от 20 тысяч бутылок одного наименования и до 4,5 миллионов. И это обязательно вино, которое продается в базовом ритейле. У дома. Вам не надо ехать на юг, чтобы купить это вино. Даже на Дальнем Востоке вы можете в федеральном или региональном ритейле выбрать вино из «Винного гида России».

- Вы ездили в винодельческие регионы вместе с экспертами, провели аудит винодельческих хозяйств…

- Действительно, уже четыре года я проезжаю вместе с экспертами винодельческие регионы. Каждый год в исследовании появляется новый тренд, новая строчка оценки региона и виноделен. В 2020 году мы отслеживали туристическую развитость и доступность виноделен, насколько винный туризм входит в экономику региона. А также выстроенность бизнес-процессов.

В 2021 год мы отметили тренд на органику, которой все больше стало появляться у наших международных конкурентов. И в России растет интерес маленьких авторских проектов к направлению органического виноделия.

В 2022 году мы взяли курс на то, чтобы оценить в целом работу за пять лет, положение отрасли в регионе, перспективы развития. А также посетили новые питомники винограда. Это Дербент с колоссальными инвестициями в этот процесс. И уникальный проект в Волгоградской области, где небольшое хозяйство Дмитрия Гусева выращивает саженцы для соседних регионов и для своих друзей и партнеров, маленьких виноделов. Это уникальный кейс.

Аудит – это не просто приехать к виноделам, посмотреть, какие вы молодцы, много вина произвели. Это посмотреть динамику. Есть регионы, в которых ухудшается ситуация. Как ни прискорбно, это моя родина, Ростовская область. В нашем рейтинге из семи регионов она стоит на последнем месте. К сожалению, площади виноградников не растут, как у соседей, а сокращаются. И тут вопрос и к региональной власти, и к самим виноделам. В Ростовской области, к сожалению, происходит спад.

Все, что обнаруживаем в ходе аудита, мы озвучиваем на региональных совещаниях. С участием органов региональной власти, министерства сельского хозяйства, министерства промышленности, Ассоциации виноградарей и виноделов, самих производителей. Мы им говорим – друзья, вот такие у вас есть точки роста.

ГЛАВНОЕ - КАЧЕСТВО

- Родом из Ростовской области самые известные российские автохтоны – «Красностоп золотовский», «Цимлянский черный». Согласны ли вы с тем, что именно за автохтонами будущее российского виноделия? В том числе с точки зрения его продвижения на международном рынке? На какие автохтоны сейчас обращают внимание виноделы? И насколько потребитель знает российские сорта?

- Тема автохтонов интересная, экспертная, не для каждого человека. Во-первых, главный мой постулат, что качество вина превыше всего. Если производитель делает качественное вино из международных сортов винограда - он прекрасный человек и профессионал. А с автохтонами надо уметь работать. Чтобы российский потребитель узнал об автохтонах и начал их выбирать, их должно быть достаточно большое количество на рынке. Сейчас ряд регионов могут похвалиться классными автохтонами - к примеру, «Бурлюк», Валерий Захарьин со своими автохтонами, Ростовская область.

К сожалению, массовое продвижение автохтонных российских вин пока даже внутри страны идет слабо. Наши коллеги из Курчатовского института, из других научных институтов, в том числе, в Ростовской области, работают над возрождением сортов. Но им предстоит еще очень большая дорога вперед, потому что селекция на долгие годы была забыта. Нужны ресурсы, нужно время.

Мы сейчас говорим потребителям: разбирайтесь, дегустируйте, выбирайте качественное, читайте этикетки. Следующий этап - дегустируйте уникальные российские сорта винограда. Вы можете по пути на юг заехать, например, на винодельню «Ведерников» в Ростовской области. Или найти их в магазине. И научитесь понимать, чем они уникальны.

СЕВЕРНОЕ ВИНОДЕЛИЕ

- Вы упомянули селекцию. В советское время селекция была во многом посвящена тому, чтобы адаптировать виноград к нашим климатических условиям. Все-таки Россия – страна северная, наши южные регионы. На ваш взгляд, могут ли в России появиться новые винодельческие регионы - в том числе благодаря глобальному потеплению?

- Северное виноделие в России у нас представлено уже тремя регионами, которые имеют статус, большие объема производства вина, а не только авторские проекты. Это Волгоградская область – укрывное виноделие, сложнейшее, которое связано с низкими температурными режимами в зимний период, с высокими температурами лето. Там расположено предприятие «Покровское» и небольшое хозяйство Дмитрия Гусева, работающее еще на несколько северных регионов. В том числе Самарскую область, откуда мы уже видим вина. Но это не серийное производство, вы можете попробовать их на частной дегустации в винном клубе, куда приедет винодел и привезет пять бутылочек из 500, которые он сделал в этом регионе экстремального виноделия.

Ростовская область также считается регионом экстремального виноделия. И, условно, Ставропольский край - на его территории пять климатических зон и пять типов виноделия.

Но я еще хочу отметить интересный факт о селекции. Когда мы приезжаем на винодельни,, мы обнаруживаем сортовой состав во многих регионах преследует тень советского прошлого. К примеру, Ставропольский край. Кейс прошлого года. Виноградникам по 15-20 лет, и сорта такие, из которых просто технически невозможно сделать нормальное вино. И таких у нас где-то процентов 60, невостребованных сортов. Виноградники нужно уже пересаживать и раскорчевывать. Это проблема Крыма и Ставропольского края.

Конечно, выбор каждого предприятия, какие вина делать, какие сорта высаживать. Да, можно, как «Мысхако», иметь уникальный Зинфандель, но вы его должны и делать уникальным. Хорошие виноградники, талантливая работа и качественный продукт - вот идеальное сочетание.

МЕНЬШЕ САХАРА, ВЫШЕ ЦЕНЫ

- У виноделов работы еще много, это понятно. Мне хотелось бы спросить и о трендах потребительских. Например, вкусы смещаются в сторону сухих вин, брютов

- В исследовании «Винный гид России» в категории игристые вина 80% - это брюты и экстра брюты. Это тренд - снижение потребления сахара. Потребители выбирают сухие вина гораздо чаще, чем полусладкие. В первую очередь это касается красных вин, на втором месте игристые, далее белые и розовые.

- А безалкогольные вина выбирают покупатели? И есть ли такие у российских производителей?

- Мы оценивали экономику. Себестоимость безалкогольного вина по сравнению с обычным у одного и того же производителя в три раза выше. Нужно в два раза больше винограда на производство такого вина. Но безалкогольное вино дороже тысячи рублей никто не купит.

- Правда ли, что игристые вина мы теперь пьем не только на Новый год, а в течение всего года?

- Игристое вино россияне действительно стали покупать чаще, чем в предыдущие несколько лет мы. Мы видим равномерные продажи в течение года. Игристое вино – вино для праздника, для подарка, для какого-то особенного повода и встречи с друзьями. И оно не закончится, несмотря на все страхи из-за того, что ушел ряд иностранных производителей. Сокращены объемы, но все доступно. Стоимость иностранных вин выросла. Сейчас соотношение на полке российского и иностранного вина 60 на 40. В прошлом году в декабре было наоборот: 40% вин России и 60% импорта. К концу года будет 30% импорт и 70% – Россия.

Да, есть вопрос цены. Цена заметно увеличилась. Российское вино по сравнению с прошлым годом стало дороже на 10-15%. Это приемлемая стоимость. Не катастрофическая, но нельзя сказать, что ничего не изменилось.

- В любом случае, без игристого на Новый год не останется никто?

- Кто хочет красиво загадать под бой курантов желание, увидеть пузырьки в бокале, не переживайте – дефицита не будет.

ИСКУССТВО ЭТИКЕТКИ

- На Первом российском винодельческом форуме вы участвовали в сессии «Вино и искусство». Каким образом эти сферы пересекаются? Художники создают винные этикетки? Архитекторы знаменитые, которые строят виноделии – произведения искусства?

- К примеру, этикетка «Массандры» узнаваема десятки лет, она не меняются. И есть целевая аудитория, своя лояльная публика и ценители. И им не надо ничего менять, сила бренда высока.

Есть несколько индустриальных предприятий, которые пошли по пути смены акцентов. «Золотая балка» с их прекрасными этикетками тихих вин, «Кубань-вино» с их коллекциями постоянно меняющихся вин.

Есть авторские проекты, к примеру, Андрюс Юцис, Ира Богович. Это люди, которые делают вино достаточно дорогое, и они имеют возможность вложить стоимость уникальной этикетки. Таких пять кейсов в России, а производителей 165. 7,5 тысяч наименований вин было выпущено на 1 ноября 2022 года. Ценовой сегмент выбора обычных потребителей – 500-600 рублей, всего 5% россиян обращают внимание на этикетку вина. Важнее качество, качество – наше всё.