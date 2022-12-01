Творческие ребята борются за премию «Больших перемен»

Летучая команда ДНР «За Донбасс!». Фото: www.mondnr.ru

МОЛОДЕЖНОЕ ЖЮРИ

Активные и талантливые ребята из Донецкой Народной Республики стали участниками всероссийского конкурса, учрежденного в этом году Российским движением детей и молодежи. Премия «Больших перемен» - первый проект в новейшей истории России, в котором участниками и членами жюри стали дети, их родители и педагоги. Жители Донбасса включились в конкурс как авторы номинированного проекта и как судьи.

На конкурс участники подали более 7000 заявок в 10 номинациях: «Больше, чем наука», «Больше, чем история», «Больше, чем образование», «Больше, чем эмоции», «Больше, чем поход», «Больше, чем идея», «Больше, чем творчество», «Больше, чем команда», «Больше, чем здоровье», «Больше, чем призвание».

Инспектировать заявленные проекты, места, цифровые сервисы, телерадиоканалы, ТВ-шоу и другие медиаплатформы на втором этапе конкурса доверили так называемым летучим командам. Это народное жюри - более 1000 человек, сформированное из детей, родителей и педагогов со всей России. Каждая из летучих команд в 87 регионах получала задание от куратора и в зависимости от формата работы номинанта посещала его лично или знакомилась с проектом онлайн.

Куратором летучих команд ДНР выступила учитель английского языка школы № 21 города Донецка и руководитель школьного клуба «Большая перемена» Елена Кононыхина. По словам коллег, Елена - прекрасный организатор, умеет увлечь своих подопечных идеей и помочь им реализовать творческие амбиции.

Своей летучей команде ребята дали патриотичное название «За Донбасс!». Ребята настроены серьезно и готовы работать наравне со взрослыми, максимально объективно оценивая творческие проекты.

ПРОЕКТ, КОТОРЫЙ ХОЧЕТСЯ ПОДДЕРЖАТЬ

Всех номинантов летучие команды проверяли по чек-листу. Фото: Пресс-служба АНО "Большая Перемена"

На сегодняшний день «летучие» из ДНР уже успели изучить и одобрить «дизайнерский» проект - «Моя любимая студия дизайна и графики stART», заявленный в номинации «Больше, чем творчество». Студию при центре детского и юношеского творчества Киевского района Донецка открыла Наталья Пинчук. Разработанная ею пятилетняя программа предусматривает углубленное изучение основ дизайна детьми в возрасте от 4 до 18 лет. В студии учат объемно-пространственному мышлению, основам композиции, художественному проектированию форм и предметов с помощью различных видов графики. Познакомившись с проектом, «летучие» уверенно заявили: то, что может быть познавательным для маленькой дружной команды, обязательно заинтересует и большие аудитории. Выдвинула студию на премию «Больших перемен» одна из ее активных участниц - Маша Мухина.

- Проект Маши меня очень зацепил, так как я люблю творчество и дизайн. Все хорошо рассказано, сразу хочется присоединиться, - отметила одна из членов команды «За Донбасс!» Александра Бондарь.

По словам «летучих», важно не только придумать перспективный проект, но и представить его интересно и ярко, чтобы у других появилось желание его поддержать. Ребятам пришлись по душе целеустремленность Маши Мухиной и ее увлеченность профессией дизайнера. Ее уже назвали невероятно творческой и искренней девочкой с определенно великим будущим. Так что у проекта есть все шансы войти в топ-200 лучших проектов.

Ребята из Донбасса поделились, что благодаря этому всенародному конкурсу многие смогли найти здесь новых друзей и впервые по-настоящему почувствовали, что это значит - иметь рядом надежное плечо. Ощущение команды, по их мнению, в сегодняшнем мире очень важно - самые сложные проблемы можно решить только сообща.

Жители Донбасса, узнав, что юные земляки стали участниками столь масштабного конкурса, с большим энтузиазмом выразили им свою поддержку.

- Отличный конкурс, и все детки очень умные и правильно все делают! Ребята, вы - наша надежда и наше будущее! - горячо поддержала конкурсантов родительница центра детского и юношеского творчества Ольга Ермоленко.

«Здорово, что наши таланты наконец вышли из тени, - написал в соцсетях Александр Комаров. - Так держать ребята, желаю вам новых побед!»

А Антонина Горохова из донецкой школы поздравила с высокой миссией летучую команду «За Донбасс!»:

- Мы очень рады, что и детишки из Донбасса тоже принимают участие во всероссийском конкурсе. Надеемся, они проявят себя среди других команд.

ОТДАТЬ СВОЙ ГОЛОС МОЖЕТ КАЖДЫЙ ИЗ НАС

В каждой из команд - от 5 до 10 участников, среди которых - дети, их родители и педагоги. Фото: fedpress.ru/Ирина РОМАШКИНА

Летучие команды проверяли представленные проекты для детей и подростков по специальному чек-листу, в результате чего сформировался список из 1000 номинантов. Дальше в дело вступает интернет-сообщество: каждый желающий сможет дать проектам

собственную оценку. 15 ноября на сайте премии стартовало всероссийское голосование. Отобранные народом топ-200 организаций и проектов получат знак качества премии «Больших перемен»: «Одобрено детьми, родителями, педагогами!» - и смогут использовать его для продвижения своих инициатив.

Все они попадут на виртуальную карту - гид по лучшим местам для современных детей и молодежи. А кто станет абсолютным победителем конкурса, мы узнаем в декабре - их в каждой из десяти тематических номинаций определят признанные эксперты.

Премия «Больших перемен» - конкурс для трудолюбивых молодых людей, которые не боятся мечтать и готовы упорно идти к своей цели. Пожелаем нашим ребятам, чтобы рядом с ними были единомышленники, которые всегда поддержат и разделят их стремления, и тогда все обязательно получится.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Фото: Пресс-служба АНО "Большая Перемена"

17 ноября в Нижнем Новгороде назвали победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди студентов в сфере среднего специального образования. Среди участников из 58 регионов, работавших в командах на тему «Наставничество в профессии и бизнесе», определились 300 лучших. Одна из них - студентка

Донецкого транспортно-технологического колледжа Александра Григорец. Приятно отметить, что призерами конкурса стали еще две финалистки из ДНР: студентка Донецкого училища олимпийского резерва им. С. Бубки Елизавета Есаулова и студентка Донецкого техникума отраслевых технологий им. Е. Т. Абакумова Екатерина Григорец.