Как искали "Неуловимых мстителей": На роль Яшки-цыгана пересмотрели тысячу кандидатов, а нашли актера в многодетной семье

Дольше всех подбирали актера на роль Яшки-цыгана, который должен был плясать, петь, играть на гитаре Фото: кадр из фильма

Теперь кадры, которые многие помнят еще с детства: четверо всадников скачут на фоне огромного солнца, стали ярче, резче и как будто сняты только вчера.

Советская картина о приключениях четырёх подростков в годы Гражданской войны была снята по повести Павла Бляхина «Красные дьяволята» режиссером Эдмондом Кеосаяном.

Помимо прочих задач, перед создателями картины стояла важная воспитательная задача: показать бесстрашным романтическим героем молодого человека, пришедшего в революцию, чтобы он стал примером для миллионов советских подростков. И с этим блистательно справились. Когда фильм вышел на экраны, юные зрители оставались на повторный сеансы по нескольку раз. Отважные партизаны, вступившие в борьбу с врагами Советской власти: Данька, Ксанка, Валерка и Яшка-цыган стали героями детворы. В «Неуловимых» играли во дворах и в школах.

Кадры, которые многие помнят еще с детства: четверо всадников скачут на фоне огромного солнца

Исполнители главных ролей обрели всесоюзную славу.

Сценаристы Сергей Ермолинский и Эдмонд Кеосаян (он же режиссер картины) серьезно поработали над сюжетом повести Бляхина и даже придумали новых персонажей. Например, Яшку-цыгана (у Бляхина фигурирует китаец Ю-ю). Батьку Махно заменили на вымышленного атамана Гната Бурнаша (его сыграл Ефим Копелян). Есть и другие персонажи, которых не было в повести.

Фильм был снят всего за полгода. Но в самом начале возникли сложности с поиском актёров на роли «мстителей». Профессиональных артистов в возрасте - от 13 до 15 лет – не существует. Студенты ВГИКа и театральных вузов не подходили – слишком взрослые. Из утвержденных на главные роли подростков имели кинематографический опыт только Витя Косых (Данька Щусь) и Миша Метелкин.

Виктор Косых был в кино с 13 лет и уже сыграл главную роль — пионера Костю Иночкина - в фильме Элема Климова «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Кроме того, он снялся еще в нескольких фильмах: «Мимо окон идут поезда», «Звонят, откройте дверь» (кстати, в этом же фильме сыграл в эпизоде 13-летний Миша Метелкин, в «Неуловимых…» он - Валерка Мещеряков). К началу съемок и Косых, и Метелкин чувствовали себя опытными артистами.

Исполнители главных ролей обрели всесоюзную славу Фото: кадр из фильма

15-летнюю Валю Курдюкову - исполнительницу роли Ксанки Щусь – помощник режиссера обнаружил во дворце спорта «Крылья Советов», где она занималась спортивной гимнастикой. И уже была кандидатом в мастера спорта. Для фильма нужна была девочка, внешне похожая на Виктора Косых. По сценарию у Даньки есть сестра. Валентина обладала всеми необходимыми для своей героини качествами: была очень спортивна и похожа на пацана. Её сразу утвердили на роль Ксанки.

Дольше всех подбирали актера на роль Яшки-цыгана, который должен был плясать, петь, играть на гитаре. На пробы приходили тысячи кандидатов. А нашли Яшу случайно во Владимирской области. В настоящей цыганской семье. Отец семейства Васильевых великолепно играл на гитаре, мать исполняла цыганские романсы, все их десять детей пели, танцевали. Одного из них – Васю Васильева - и выбрал режиссер Кеосаян.

Часть съемок прошла в павильонах «Мосфильма», часть на натуре в Херсонской области.

Сценарий предполагал постановку более четырех десятков трюков. Их готовили профессиональные каскадеры — Петр Тимофеев и Олег Роге. Они же исполняли самые сложные трюки, например, перепрыгивали с вагона на вагон движущегося поезда, падали с крыши и с лошадей. Но и юные артисты, игравшие главных героев, проявляли незаурядные способности – лихо скакали на лошадях, стреляли, дрались и ловко исполняли разные трюки. Были по-настоящему опасные моменты. Например, когда Яшка спрыгивает с дерева на крышу дилижанса, запряженного четверкой коней. В этой сцене с оси дилижанса слетело колесо и коней чудом удалось остановить в последний момент. В сцене, где горит, а потом рушится, деревянный мост, по которому проезжал состав с «мстителями», на всех участников съемки надели костюмы из стекловолокна, а сверху - игровые костюмы.

Премьера «Неуловимых мстителей» состоялась в апреле 1967 года. Фильм сразу нашел отклик у зрителей: за 1967 год картину посмотрели 54 миллиона человек. По числу зрителей «Неуловимые» обошли вторую часть эпопеи Сергея Бондарчука «Война и мир».