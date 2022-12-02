Продукты быстрого приготовления перестали считаться вредными. Сегодня это — полноценный ужин и обед

Продукты быстрого приготовления перестали считаться вредными, сегодня это — полноценный ужин или обед. Нередко в современном мире на кулинарные подвиги не остается сил и времени, ведь нужно все успеть на работе, забежать в спортзал, встретиться с друзьями. Перебиваться бутербродами — не лучшая идея. Тогда отличным выходом из ситуации становится лапша быстрого приготовления.

Благодаря новым технологиям сухая заготовка в считанные минуты превращается в ароматное и сытное блюдо. Но и среди продуктов быстрого приготовления следует выбирать самые качественные бренды, которые заботятся о покупателях и окружающей среде. И главным из них в России является «Роллтон», который радует потребителей уже больше 20 лет. Бренд победил в народном голосовании «Комсомольской правды» в номинации «Новые легенды» — независимым жюри выступили более 36 млн человек.

Эксперты рассказали о пользе таких блюд.