Роспатент готов организовать центры поддержки инноваций в каждом регионе России

Фото Олега Умарова

В Сочи продолжает работу II Конгресса молодых ученых. На одной из площадок выступил руководитель Роспатента Юрий Зубов. Он напомнил о механизмах поддержки и развития отечественных разработок.

- В центры поддержки инноваций и технологий разработчики смогут обратиться за помощью по патентованию своего изобретения и доведению идеи до экономической выгоды. То есть защита интеллектуальной собственности как возможность получать заработок от своих изобретений. Уже несколько лет реализуется такой механизм трехстороннего соглашения, когда министерство экономического развития, Роспатент и глава региона подписывают документ, как дорожную карту развития направлений по вертикали до каждого инновационного предприятия или университета, - отметил руководитель Роспатента.

Глава ведомства добавил, что Роспатент заключил совместно с министерством уже 11 соглашений.

- Что очень важно, созданы в регионах благодаря этим соглашениям инструменты и инфраструктура интеллектуальной собственности помогает даже в сегодняшнее непростое время наращивать интеллектуальный потенциал, регистрировать патенты и активно внедрять их в производство, - отметил Зубов.

За последнее время активное развитие процесса распоряжения правами, процесса лицензирования разработок зафиксировано в Новосибирской области. Опытом и секретами такой динамики, в том числе развитие инженерного образования в школах, прокомментировал губернатор региона.

- Действительно в Новосибирской области очень богатый опыт развития инженерного образования. Очень много инструментов, я остановлюсь на одном из них, он распространен во многих регионах. Это специализированные классы по различным профильным дисциплинам, в том числе инженерные классы. Например, авиастроительные классы, но в чем их особенность. В Новосибирской области у каждого из этих классов есть куратор. Куратор — это университет в обязательном порядке, соответствующему профилю. Куратор — это какой-то индустриальный партнер или, например, куратор — это сибирские центры федерального института промешенной собственности Роспатента. Кроме этого, внутри организации кураторов мы стараемся найти наставников. Это люди инициативные, которые непосредственно работают с ребятами и ведут реальные проекты. Не только учебные, а проекты, направленные на решение конкретных задач. Очень важная тема – популяризация инструментов защиты интеллектуальной собственности, в том числе как не странно, уровня школьного возраста и благодаря совместным усилиям это дает результат, - отметил Андрей Травников.

Отметим, что Новосибирская область входит в десятку регионов, патентующих свои изобретения и открытия. В этом году 128 заявок на патенты были поданы школьниками области.

Глава Роспатента на встрече добавил, что организовать центры поддержки инноваций готовы в каждом регионе России.

- Я не скажу, что мы наметили 5, 10 или 15 регионов нашей страны, но уверен, что основным критерием здесь является готовность инновационная регионов. В первую очередь, если в регионе сосредоточено достаточное количество фармацевтических предприятий есть научные центры, есть индивидуальные заявки от конкретных авторов, изобретателей. И второе - это желание участвовать в этой работе, желание предпринимателей, ректоров вузов патентовать и распоряжаться своими заявками. Мы открыты абсолютно, в каждом регионе организовать теперь уже по всей инфраструктуре центры поддержки технологий и инноваций и предложить работу в рамках методики для развития регионов. Но и конечно же заключить трехстороннее соглашение, которое позволит сформировать вертикаль поддержки инноваций, - заключил Зубов.