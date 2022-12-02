Эволюция лекарств в XXI веке: от биопрепаратов к генной терапии

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2 декабря в рамках деловой программы II Конгресса молодых ученых состоялась сессия «Лекарства XXI века», посвященная революционным изменениям в биомедицинских исследованиях и фармацевтике.

Значительное увеличение продолжительности жизни и ее качества сегодня становится возможным благодаря проникновению генетических и информационных технологий в фармацевтику и медицину. Пандемия COVID-19 показала потенциал новых классов лекарственных препаратов. Она наглядно продемонстрировала, как совместное применение современных подходов в биологии и математическом моделировании сокращает время разработки лекарств до нескольких месяцев.

Вопросы генетических исследований и создания лекарств с помощью компьютерного моделирования, разработку решений для персонализированной медицины, будущее генной терапии и другие актуальные вопросы обсудили на сессии доктор биологических наук, профессор, академик Российской академии наук, директор Научно-исследовательского института системной биологии и медицины Роспотребнадзора Вадим Говорун, доктор химических наук, профессор факультета биоинженерии и биоинформатики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Андрей Головин, руководитель направления генной терапии Научно-технологического университета «Сириус» Александр Карабельский и вице-президент по внедрению новых медицинских технологий АО «Генериум», член-корреспондент Российской академии наук Дмитрий Кудлай.

Модератором сессии выступил директор научного центра трансляционной медицины, проректор по научно-технологическому развитию Научно-технологического университета «Сириус» Роман Иванов.

«Развитие технологий здоровьесбережения и персонализированной терапии во многом определяет продолжительность и качество жизни, а значит и конкурентоспособность государств в XXI веке. Более того, именно эти технологии будут драйвером развития экономики в ближайшие десятилетия. Страны, которые смогут быстро внедрить омиксные, генетические, информационные технологии в медицину и фармацевтику, существенно увеличат разрыв в экономике по сравнению с теми странами, которые этого сделать не смогут», – отметил директор научного центра трансляционной медицины, проректор по научно-технологическому развитию Научно-технологического университета «Сириус» Роман Иванов.

II Конгресс молодых ученых проходит 1–3 декабря 2022 года в Парке науки и искусства «Сириус» и является одним из ключевых событий Десятилетия науки и технологий в России. В программе – десятки тематических сессий о состоянии и перспективах науки, исследований и образования. Участниками II Конгресса молодых ученых станут делегаты из более чем 40 стран мира.