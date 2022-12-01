Zа Пушкина и единство

Фото: Сайт "Универвидение"

Внимание на сцену

Последний раз сцену в Дмитровском доме культуры ремонтировали 40 лет назад. За эти годы обветшало все - начиная от пола и заканчивая техникой. Благодаря помощи российских властей главное место Дома культуры будет полностью восстановлено и обновлено.

Работы идут без остановок. Уже скоро Дом культуры снова будет радовать зрителей.

По силам каждому

Маленькие жители Бердянска помогают сделать родной город лучше. Возле ДК «Маяк» дети высадили саженцы липы. Участвовали даже малыши. Благодаря их стараниям новые деревья будут радовать горожан еще долгие годы.

Пушкина не отменить!

Фото: Управление культуры Запорожской области

В Мелитополе презентовали спецвыпуск журнала «Родина». Это не просто журнал, а учебное пособие для преподавателей средних школ. Посвящен выпуск великому поэту и писателю Александру Пушкину.

- Пушкин очень нужен всем российским детям без исключения. Не только на монументах, куда он по всей Запорожской области обязательно вернется после освобождения наших городов, он будет в фокусе внимания всех, кто работает с детьми и молодежью, - отметила начальник отдела культуры и межнациональных отношений Министерства культуры, спорта и туризма Запорожской области Татьяна Слесаренко.

Киевские власти возненавидели Пушкина, они сносили памятники поэту и запрещали его книги. Но русскую культуру нельзя отменить!

Богаты на таланты

Жительница Мелитополя Алина Безверхняя достойно представила наш регион в национальном музыкальном проекте «Универвидение-2022». Студентка 1-го курса МГУ им. А. С. Макаренко выступила в городе Сыктывкаре (Республика Коми).

В основе «Универвидения» лежит творческое состязание между исполнителями, организованное по принципу «Евровидения». В финал конкурса Алина не прошла, но запомнилась зрителям ярким выступлением. А главное, получила новый опыт работы с профессиональным составом членов жюри и с коллегами из разных регионов.

Жизнь в красках

Фото: Администрация Мелитопрля

Ко Дню мамы, который отмечается в последнее воскресенье ноября, воспитанники Детской художественной школы Мелитополя подготовили выставку рисунков. Ребята нарисовали своих мам в атмосфере обычной мирной жизни - счастливых и красивых.

В Мелитопольском городском краеведческом музее проходит мини-выставка «Неторопливы краски на палитре». Она посвящена 95-летию со дня рождения Киселева Василия Петровича - художника-пейзажиста, педагога, оформителя, а также инициатора создания в Мелитополе первой художественной школы.

Родные узоры

Фото: Управление культуры Запорожской области

Мелитопольские рукодельницы приняли участие в проекте «Вышитая карта России», организованном в Чувашии. Рукодельницы присылают фрагменты вышивок тех узоров, которые характерны для их региона. Организаторы добавляют их на большую карту. Проект есть и в онлайне. При клике на регион появляются информация о нем и аннотация к рисункам вышивок.

Вышивки с узорами отправили рукодельницы из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Скоро их добавят на вышитую карту России.

Опыт «Здравницы»

Представители Министерства культуры, спорта и туризма Запорожской области побывали с визитом в санатории «Здравница» в Евпатории. Сейчас там отдыхают и учатся дети из новых территорий России.

Заместитель министра культуры и спорта Запорожской области Юрий Кованов встретился с сопровождающими детей.

- Главная цель сейчас - помочь ребятам не потерять опыт, форму и достижения, заслуженные ранее, и правильно интегрировать все это в правовое поле Российской Федерации, - считает заместитель министра.

По его словам, опыт работы евпаторийского санатория будет использован в дальнейшем с целью оказания помощи детям.

ДУША БАЯНА»

Воспитанники Бердянской музыкальной школы приняли участие во Всероссийском фестивале «Душа баяна», который проходил в Самаре. Юные музыканты вышли в суперфинал и стали призерами конкурса.

Кроме того, делегация Запорожской области побывала в Крыму, где участвовала в выставочном цикле программы «Русское единство». Там в Центре культуры и искусств свои работы также показали художники из ЛНР, ДНР, Ростова и Крыма. В частности, Запорожская область была представлена картинами Дмитрия и Ольги Барабаш из Васильевки.

Развитие культуры всегда идет рука об руку с историей и наукой. Поэтому в Запорожской области было открыто региональное отделение Русского научного географического общества, старейшего в стране. Оно создано на базе Мелитопольского государственного университета имени А. С. Макаренко.

- Возвращение к общим научным традициям позволит вузу занять достойное место в современном российском образовании, - уверен ректор университета Андрей Чуйков.

Единая культура

Ольга Любимова.

Министр культуры РФ Ольга Любимова в преддверии «правительственного часа» встретилась с депутатами фракции «Единая Россия». Особое внимание уделили молодым регионам России. Ольга Любимова отметила, что в сфере культуры на присоединенных территориях работают 26 000 человек, сейчас идет работа с каждым учреждением, оказывается поддержка.

- Российские артисты рвутся выступить в Донбассе и в других областях. Коллективы новых регионов также готовятся к гастролям по стране. Начиная с марта мы стараемся максимально организовывать выступления коллективов по всей России. Кинотеатры в новых регионах уже 1,5 месяца показывают тот же репертуар, что и в столице. Впереди много работы, которая, уверена, принесет свои плоды. А именно - знакомство зрителей с коллективами новых регионов и наоборот, - подчеркнула министр.

Поборолись!

Фото: Администрация Энергодара

В области прошел областной чемпионат по вольной борьбе среди юношей. В чемпионате приняли участие лучшие борцы региона. В этот день впервые регион посетила министр спорта Республики Крым Ольга Тарубарова.

Она отметила высокий уровень подготовки спортсменов и подчеркнула, что благодаря непрерывному тренировочному процессу ребятам удалось достигнуть высокого уровня.

А до этого в Энергодаре на базе Школы бокса им. Манзули состоялся региональный фестиваль боевых искусств «Сила в единстве».

Знай страну, в которой живешь!

Запорожская область впервые приняла участие в этнографическом диктанте. Он состоялся в 89 регионах России. Его задания были оформлены в виде теста из 30 вопросов, на которые зарегистрированные участники должны были ответить за 45 минут. Две трети вопросов связаны с общими данными для России и зарубежья. Оставшиеся 10 были посвящены региону участников.

Максимальный результат, который можно было набрать за правильное выполнение всех заданий, - 100 баллов. Цель акции - вызвать желание у граждан России изучать свои корни, традиции и культуру своих предков, узнавать больше о тех, кто живет рядом.

- Для нас такой опыт важен. Особенно ценно разделять подобные инициативы вместе со всей Россией, являясь полноправными ее гражданами, - отметили в управлении культуры Запорожской области.

Кстати, есть еще одна возможность проверить свои знания. До 27 ноября на портале экодиктант.рус, а также на региональных и зарубежных площадках проходит Всероссийский экологический диктант. Участникам предложат ответить на 25 вопросов, посвященных российским заповедникам, Арктике и озеру Байкал.