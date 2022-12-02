Герой спецоперации «Z» капитан Пермяков поймал украинских диверсантов в адскую ловушку

Лейтенант Богдан АЛЕКСЕЕВ и Младший сержант Николай ГОНЧАРОВ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Никогда не презирайте вашего неприятеля, каков бы он ни был, и хорошо узнавайте его оружие, его образ действовать и сражаться. Знай в чем его сила и в чем слабость врага», - учил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинам говорил: «Тот уже не хитрый, о ком все говорят, что он хитер».

ВОССТАНОВИЛ СВЯЗЬ ПОД АРТОГНЕМ

Младший сержант Николай ГОНЧАРОВ

«Начальник радиостанции младший сержант Николай Гончаров неоднократно в условиях, сопряженных с риском для жизни, обеспечивал бесперебойную и устойчивую связь между командованием и подразделениями батальонной тактической группы российских мотострелков, выполняющих задачи по освобождению территорий от украинских националистов. В районе одного из населенных пунктов позиции БТГр, связь в которой обеспечивал младший сержант Гончаров, подверглась нападению диверсионно-разведывательной группы националистов. Атака боевиков сопровождалось артиллерийской и минометной поддержкой. В ходе очередного артиллерийского удара радиостанция получила повреждения от разорвавшегося снаряда, вследствие чего была выведена из строя. Понимая, что потеря связи лишает командование возможности оперативно координировать действия сил в бою, Николай незамедлительно приступил к восстановлению поврежденного изделия. Мужественные и самоотверженные действия младшего сержанта Николая Гончарова позволили восстановить работоспособность техники связи, в кратчайшие сроки произвести ее настройку и тем самым обеспечить командование устойчивыми каналами управления подразделениями в ходе отражения атаки».

МАСТЕР КОНТРБАТАРЕЙНОЙ БОРЬБЫ

Лейтенант Богдан АЛЕКСЕЕВ

«Расчет реактивной системы залпового огня под командованием Богдана Алексеева выполнял боевую задачу по обороне одного из населенных пунктов, освобожденного от вооруженных формирований украинских националистов. Несмотря на вражеские артиллерийские и минометные обстрелы, Богдан, получив координаты позиций боевиков, своевременно и точно совершил пуски снарядов. В результате нанесения огневых ударов расчет Богдана уничтожил подходящие резервы националистов - до 30 человек и до 5 единиц техники. При смене стартовой позиции расчет попал под ответный артиллерийский обстрел. Оценив обстановку, Богдан грамотно воспользовался условиями местности, оперативно вывел расчет и боевую машину из опасной зоны.

Своевременные и профессиональные действия лейтенанта Алексеева не позволили боевикам развернуться и подтянуть резервы, а также нанесли им существенный урон, что привело к их отступлению».

ПОЙМАЛ ДИВЕРСАНТОВ В АДСКУЮ ЛОВУШКУ

Капитан Павел ПЕРМЯКОВ

Капитан Павел ПЕРМЯКОВ

«Группа инженерной роты под командованием капитана Павла Пермякова выполняла задачи по разведке путей движения войск. В ходе движения по маршруту, личным составом группы капитана Пермякова была обнаружена группа вооруженных националистов, осуществляющих минирование вероятных путей движения наших подразделений. Оценив силы противника, Павел принял единственное верное решение – навязать противнику бой. Вступив в бой, Павел отдал приказ заминировать занятый рубеж, после чего приступил к отводу войск. Противник перешел в наступление и угодил в заготовленную минную ловушку, где был уничтожен. Своими действиями и профессиональной подготовкой капитан Павел Пермяков обеспечил оперативное продвижение войск и успешное выполнение боевой задачи, при этом не допустив потерь среди личного состава».