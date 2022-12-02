Грипп не пройдет

Прививка от гриппа снизит вероятность заболевания и развития осложнений. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сезонные болезни никуда не деваются. Лучшим способом защитить организм от опасных инфекций, которые могут грозить немалыми осложнениями для всех систем и органов, по-прежнему остаются профилактические прививки. В минздраве Херсонской области жителям напоминают о том, как важно защитить организм от вируса гриппа и приглашают на вакцинацию в медицинские учреждения региона. Вакцинация стала возможной благодаря своевременной доставке через Министерство здравоохранения России более 26 тысяч доз вакцины против гриппа. Их привезли в Херсонскую область в первой половине ноября.

Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, сделать бесплатную прививку от гриппа и защитить организм могут все желающие жители области.

- Прививки можно ставить взрослым и детям в возрасте от шести месяцев, - отметил министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев. - Хочу выразить благодарность правительству и Минздраву России за вакцины и оказание всесторонней помощи нашему освобожденному региону. Противогриппозная вакцина поставлена в Геническую, Каланчацкую, Ивановскую, Новотроицкую и Нижнесерогозскую центральные районные больницы, а также в Скадовскую городскую и Чаплынскую районную больницу. Получить прививки жители региона могут в любом из этих медицинских учреждений, вне зависимости от места проживания.

- Речь идет от трех видах вакцин, это «Гриппол плюс», «Флю-М», «Флю-М Тетра», - пояснили в херсонском минздраве. - Все они российского производства. Предназначены для всех категорий населения - детей, начиная с 6 месяцев, подростков, беременных женщин и пожилых людей. Иммунитет вырабатывается через 8 - 12 дней после вакцинации и сохраняется до года. Вакцинация проводится ежегодно в осенне-зимний период и при необходимости в начале эпидемического подъема заболеваемости. Решение о вакцинации каждый принимает самостоятельно. Но прививка значительно снижает риск заболевания и возникновения тяжелых осложнений.

Прививки от гриппа делаются бесплатно.