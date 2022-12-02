Всех найдут

Последние несколько недель жителям Херсонской области пришлось непросто, но российские военные и волонтеры каждый день поддерживают и помогают. Так, на новых территориях уже работают гуманитарные штабы российского детского омбудсмена «Детям - в руки». Через них будет идти координация поисковых работ пропавших ребят. Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заверила, что окажет помощь в поиске детей в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях. Совместно с ней будет работать добровольческий поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Его председатель Григорий Сергеев сообщил, что заявки на поиск пропавших жителей этих территорий, в том числе несовершеннолетних, поступают регулярно. Но отряду порой тяжело из-за отсутствия контактов и понятного алгоритма работы.

- Новые регионы пока только интегрируются в состав России, у них другое административное устройство - и отлаженный за десятилетие процесс поиска здесь не всегда работает, сложно с ходу установить нужные контакты, - отметила Львова-Белова.

По словам Сергеева, спасательный отряд уже получает заявки на поиск пропавших жителей со всех четырех новых регионов. Среди пропавших есть и маленькие дети.