Скончалась Милен Демонжо, звезда «Фантомаса» и «Трех мушкетеров»

Конечно, ее ценили в первую очередь не за драматический талант, а за выдающуюся внешность Фото: EAST NEWS

И для французов, и для русских Милен Демонжо - прежде всего невеста отважного журналиста Фандора, противника Фантомаса. Она снялась с Жаном Марэ и Луи де Фюнесом в трех фильмах, ставших в 60-е суперхитами: «Фантомас», «Фантомас разбушевался» и «Фантомас против Скотланд-Ярда» - и стала в Советском Союзе практически родной. Роль Миледи в «Трех мушкетерах», очень вольной экранизации романа Дюма, попавшей в наш прокат, только добавила ей славы.

Советские зрители в массе своей не догадывались, что Милен и так им почти родная. Ее мать, Клавдия Георгиевна Трубникова, родилась в городе Харькове и во время Гражданской войны вместе с семьей перебралась во Европу. Впрочем, по пути задержалась в Харбине, где в 19 лет родила сына от первого мужа; только потом с ребенком доехала до Франции, где в 1928 году вышла замуж за аристократа и сотрудника министерства экономики Альфреда Демонжо. Семь лет спустя на свет появилась Мари-Элен (это настоящее имя Милен).

Детство она провела на юге Франции с бабушкой по отцовской линии, графиней. И детство это было омрачено: у девочки было сильнейшее косоглазие. Она страшно страдала, считая себя уродливой, мало общалась со сверстниками, проводила время в основном в одиночестве за фортепьяно (и добилась в игре на нем больших успехов). А в 15 лет упросила родителей согласиться на то, чтобы ей сделали операцию. Та прошла удачно - и Милен буквально преобразилась. Теперь она могла всерьез мечтать о том, чтобы сниматься в кино (в том числе со своим кумиром Жераром Филипом). И в самом скором времени ее заметил директор модельного агентства, предложивший выгодный контракт.

С Жераром Филипом она так и не снялась, зато ее партнерами вскоре стали другие большие звезды. В «Будь красивой и замолчи» у нее была главная роль, а в небольших дебютировали никому не известные юнцы Жан-Поль Бельмондо и Ален Делон (последний через пару лет сыграл большую роль в дуэте с Милен в «Слабых женщинах»). В «Под десятью флагами» она снялась с великим британцем Чарльзом Лоутоном. В «Черном всаднике» и «Докторе в беде» - с Дирком Богардом. В «Похищении сабинянок» - с Жаном Марэ и будущим Джеймсом Бондом - Роджером Муром… Появилась и в фильме «Здравствуй, грусть» - британско-американской экранизации бестселлера Франсуазы Саган. Но еще до всего этого прорывом стали «Салемские колдуньи», драма по пьесе Артура Миллера, где Милен снялась с царственной парой французского кино - Ивом Монтаном и Симоной Синьоре.

Милен Демонжо Фото: EAST NEWS

Конечно, ее ценили в первую очередь не за драматический талант, а за выдающуюся внешность (французы всегда обожали славянских красавиц). И снимать старались в зрелищных жанровых фильмах, комедийных и приключенческих, непритязательных и быстро вылетавших из памяти. Типа «Копакабана Палас» - музыкальной истории, действие которой разворачивалось в Бразилии, во время карнавала, под босса-новы Антонио Карлоса Жобима и Луиса Бонфа (сыгравших в картине небольшие роли). Трилогия о Фантомасе стала вершиной ее карьеры.

И после этой трилогии все в ее жизни резко переменилось: она встретила сценариста и режиссера Марка Сименона (сына Жоржа Сименона, создателя Мегрэ), влюбилась в него, вместе с ним уехала на остров Поркероль близ Лазурного берега. Там супруги прекрасно проводили время в компании самых разнообразных животных - они организовали нечто вроде личного зоопарка. Любовь к зверям роднила Демонжо с Брижит Бардо, которая в одной из книг написала: «Милен сначала была моей сестренкой в кино, а потом стала моей сестрой по сражениям [за права животных], она однажды даже спасла львенка со съемок фильма и держала его в номере гостиницы, где остановилась».

А еще супруги работали над фильмами - Марк их ставил, а Милен в них снималась. Увы, большими событиями эти картины не становились. А в 1999 году Марк погиб, упав с лестницы. Милен долго не могла прийти в себя от горя, но все же вернулась в кино - и в возрастных ролях ее вновь ждал успех, она даже была номинирована на высшую французскую кинопремию «Сезар» за роль в «Набережной Орфевр, 36». Выступала на радио, много занималась общественной деятельностью (например, требовала запрещения противопехотных мин, выступала за легализацию эвтаназии…) До конца дней была хороша собой. И Франция ее не забывала.