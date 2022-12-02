Дети из Каховки отдохнули в Евпатории

Оздоровительные лагеря в Крыму готовы принять 5 тысяч детей. Фото: Екатерина Гусева

Евпатория на время стала новым домом для детей из Херсонской области. Несколько сотен ребят отправились на отдых еще в начале октября. Свои двери перед ними распахнули оздоровительные лагеря, в том числе лагерь «Лучистый». Но из-за осложнения ситуации и эвакуации жителей области крымские каникулы школьников затянулись.

- В моем отряде почти все дети из Каховки. В начале октября нас вывезли сначала на две недели. Потом продлили время пребывания в лагере из-за эвакуации Каховку. Родители оттуда уже выехали, - рассказал один из ребят.

Лагерь «Лучистый» - это одна из знаменитых детских здравниц России, территория которой занимает более 7 гектаров. Кроме освоения школьной программы, здесь уделяют особое внимание досугу ребят. В лагере есть собственный киноконцертный зал, где проходят фестивали и различные культурно-массовые мероприятия, а также спортивные площадки, теннисный корт и тренажеры на свежем воздухе. Поэтому скучать здесь попросту некогда.

- Нам здесь хорошо. Каждый день много занятий. Мы танцуем, поем, много мероприятий по вечерам. Фильмы, дискотеки, - рассказывают подростки.

Многие не хотят уезжать из «Лучистого», хотя и признаются, что соскучились по дому. За время отдыха дети успели посетить музеи, дельфинарий и привыкнуть к ежедневным прогулкам к морю.

Многие дети впервые посетили дельфинарий. Фото: Администрация Херсонской области

Фото: Администрация Херсонской области

О ребятах из Херсонской области в лагере отзываются тепло. Узнав, что нужна помощь в работе, вожатая Анастасия, не задумываясь, собрала вещи и приехала в «Лучистый».

- Было вообще без замедления принято решение, что я еду, - призналась девушка.

Херсонских детей принял у себя и соседний лагерь «Чайка». Сотрудники технопарка «Кванториум» провели для ребят семинар по основам программирования, а девочкам показали мастер-класс по выпеканию пирогов.

- Раньше многие дети часто просились обратно домой, постоянно сидели в соцсетях. Теперь даже те, кто предпочитал сидеть сутки напролет в телефоне, привыкли к дисциплине и постоянному процессу обучения, каждый день они узнают что-то новое, учатся и развиваются, - цитирует педагогов пресс-служба Херсонской администрации.

Несколько сотен ребят приехали во время эвакуации и в евпаторийский лагерь «Здравница», но большинство из них уже забрали родители.

Всего же Крым заявил о готовности принять на отдых около пяти тысяч детей из Херсонской области. Только в начале октября местные здравницы разместили более чем 1,5 тысячи ребят.

Для родителей власти региона организовали работу горячей линии, где можно было узнать подробную информацию о поездке и записаться в лагерь. Как заявлял врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, отдыхать в Крыму дети смогут до тех пор, пока «военные не наведут полный порядок» в Херсоне.

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