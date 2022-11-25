«Таврия» вернулась

В Геническе возобновила работу херсонская областная телекомпания «Таврия». Программы телеканала снова можно смотреть в Херсонской и Запорожской областях в формате 24/7. Об этом сообщил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

- Мы сделали большое дело. Перезапустили вещание областного телеканала «Таврия», восстановили его… Да, на левом берегу, но еще не вечер, - отметил Малькевич в эфире радио «Спутник».

20 октября колонна журналистов «Таврии» была обстреляна из Himars во время эвакуации на левый берег Днепра. В общей сложности по Антоновскому мосту ВСУ выпустили 12 ракет. В результате обстрела погибли 4 человека, еще 14 были ранены. Среди погибших - российский продюсер и журналист Олег Клоков. 16-летняя журналистка ТРК «Таврия» Влада Луговская получила осколочное ранение. Девушку своим телом закрыл коллега, корреспондент «Таврии» Даниил Черных.

С 21 октября телекомпания приостановила выход в эфир. Хотя многие журналисты, несмотря на ранения и предостережения медиков, готовы были уже на следующий день выйти на работу. То, что спустя месяц «Таврия» снова в эфире - фактически подвиг, говорит Александр Малькевич.

- Поскольку людей очень мало, многие еще не оправились от ранений, контузий и проходят реабилитацию в лечебных учреждениях нашей страны. Тем не менее все, кто может, работает в оборудованной «походной» студии в Геническе, а еще часть сотрудников работают прямо из реабилитационных центров, удаленно, - отметил Малькевич у себя в телеграм-канале.

На новом баннере телекомпании дизайнеры разместили изображение той самой колонны машин с сотрудниками канала, которая попала под обстрел под Антоновским мостом. Возглавлял колонну автомобиль Александра Малькевича, во второй машине - это была «Газель» - перевозили телевизионную аппаратуру, в третьем авто ехал директор «Таврии» Владимир Абдуллаев. Журналисты уверены, что с большой долей вероятности, их колонну ВСУ расстреляли по наводке.

Перезапуск телеканала между тем совпал в Днем работников радио, телевидения и связи, который отмечается в Украине 16 ноября. Поздравляя коллег, журналисты «Таврии» признались, что готовы составить им жесткую конкуренцию в информационном поле, развеивая запускаемые ими мифы и фейки.

- «Таврия», как птица Феникс, восстала из огня и работает во имя правды, мира и России, - резюмировал Александр Малькевич.

В телекомпании отмечают, что готовы к сотрудничеству со всеми желающими из мира медиа. Правда, «золотые горы», на которые кто-то, возможно, рассчитывает, здесь не обещают. Но внести свою лепту в развитие новых СМИ на новых территориях РФ сможет каждый.