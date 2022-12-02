Постройневшая Алина Кабаева в модном костюме открыла соревнования по художественной гимнастике

Алина Кабаева учредила турнир "Небесная грация" в 2021 году. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС.

На черноморском побережье в новой Академии художественной гимнастики открылся турнир Алины Кабаевой «Небесная Грация». В Сочи приехали 18 спортсменок из 14 стран мира, чтобы выступить на арене самого большого в мире гимнастического зала.

Юные звездочки будут соревноваться не по общепринятым международным правилам, а по экспериментальным: они требуют гораздо более сложной программы. В чем разница, во время церемонии открытия рассказала организатор состязаний Алина Кабаева. Олимпийская чемпионка дала старт турниру вместе с тренером по художественной гимнастике Ириной Винер и главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

Олимпийская чемпионка дала старт турниру вместе с тренером по художественной гимнастике Ириной Винер и главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Фото: кадр видео.

Кабаева особо отметила, что «Небесная грация» - это уникальный турнир. На протяжении последних лет международная федерация гимнастики последовательно упрощала правила, чтобы дать спортсменкам возможность хоть как-то конкурировать с российскими чемпионками, которые всегда были на голову выше остальных. В Сочи же юные спортсменки будут соревноваться во более сложным правилам. По словам Алины, такие условия позволяют вернуться к «золотому стандарту» начала 2000-х годов, когда она завоевала для нашей страны несколько медалей высшей пробы.

«Вчера сообщение пришло от федерации Америки. Они сожалеют, что не могут приехать, но готовы в следующий раз. У них в октябре закончился турнир, пишут, что к нашему турниру нужно подготовиться особенно тщательно», - рассказала Кабаева.

Для церемонии открытия Алина выбрала черный брючный костюм. Фото: кадр видео.

Выглядела олимпийская чемпионка прекрасно: для церемонии открытия она выбрала черный брючный костюм, подчеркнувший ее постройневшую фигуру. Позже Алина сменила его на небесно-голубую «двойку». Кабаева провела встречу с Ириной Винер: две звезды гимнастики обсудили будущие соревнования.

- Алина сделала в свое время намного больше элементов, чем требовалось. И это не наказывалось, а только поощрялось. Мне приходилось ее уговаривать, чтобы она выполняла меньше, ведь были интересные и сложные, а она не хотела их выбрасывать, - рассказала журналистам Ирина Александровна.

Позже Алина сменила черный костюм на небесно-голубую «двойку». Фото: кадр видео.

Перед началом соревнований Алина встретилась с юными участницами турнира и приняла участие в тренировке. Девочки подарили Кабаевой рисунок на ватмане и огромный букет цветов. Спортсменки уже успели оценить все достоинства новой Академии художественной гимнастики: здесь есть просторный тренировочный зал, арена для выступлений, хореографические классы, медицинский центр, бассейн.

Девочки подарили Кабаевой рисунок на ватмане и огромный букет цветов. Фото: кадр видео.

«У сборной команды всегда был зал, а у регионов - не было. Сейчас Академия станет домом для региональных команд и клубов, ведь спорта высших достижений не бывает без массового спорта, а в массовый спорт дети приходят за своими кумирами. Когда я занималась гимнастикой и была спортсменкой, я и мечтать не могла о таких условиях. Но, как показывает жизнь, невозможное - возможно», - рассказала Алина Кабаева.