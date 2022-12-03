«Бомба» вместо «Любимой»: В КНДР приобретают популярность патриотические имена

Имена детей звучат все более жестко Фото: EAST NEWS

Родители в Северной Корее все чаще стали давать детям имена с патриотической или революционной направленностью. Имена детей звучат все более жестко.

Все меньшее число пар называют своих дочерей «Красотками» или «Любимыми»: на смену мягким и нежным именам с гласными в конце (А Ри, Су Ми) приходят более жесткие и воодушевляющие Чунг Сим («Верность») или Пок Иль («Бомба»), пишет Daily Mail.

По мнению экспертов, имена детей в КНДР становятся другими после того, как страна то приоткрывала занавес и начинала более или менее общаться с внешним миром, то под давлении со стороны США вновь закрывалась.

Стоит также отметить, что имена, заканчивающиеся на гласные, чаще всего используют в Южной Корее, от которой ее северный сосед стремится дистанцироваться любыми способами.

Поговаривают, что власти КНДР даже пообещали штрафовать нерадивых родителей, дающих своим детям недостаточно патриотичные имена, но это, не исключено, происки журналистов из Южной Кореи, которую в Пхеньяне называют «копией декадентской западной культуры янки».