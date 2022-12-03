Маск заявил, что опубликует документы, связанные с сыном Байдена

Маск пообещал опубликовать документы, касающиеся скандала Фото: REUTERS

Американский предприниматель и миллиардер, а с недавних пор и единовластный владелец Twitter Илон Маск пообещал опубликовать документы, касающиеся скандала, связанного с ноутбуком сына президента США Хантера Байдена.

– То, что на самом деле произошло с подавлением истории Хантера Байдена в Твиттере, будет опубликовано в Твиттере, – написал Маск на своей странице.

Также он сообщил, что ряд фактов нуждаются в тщательной проверке, а самой публикации стоит ожидать в ближайшее время, пишет Fortune.

Скандал с ноутбуком Хантера Байдена разразился за несколько недель до президентских выборов в США в 2020 году. Тогда газета The New York Post опубликовала статью, в которой рассказала о письмах с жесткого диска ноутбука Хантера Байдена, в которых вскрывались коррупционные схемы семьи Байденов и их связь с Украиной.

Позже на свет появились фото и видео с этого же ноутбука, где Хантера был запечатлен в компании с проститутками. Позже сын президента заявил, что ноутбук был у него украден, а компрометирующие материалы могли быть делом рук «российских спецслужб».

В свое время Дональд Трамп планировал использовать информацию о ноутбуке сына Джо Байдена в качестве оружия против своего оппонента на выборах, но из этого ничего не вышло.