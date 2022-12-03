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В мире3 декабря 2022 5:21

Было слишком шумно: В Германии пенсионерка отключила соседку по палате от аппарата ИВЛ и попала тюрьму

В Германии пенсионерка дважды отключила соседку по палате от аппарата ИВЛ, чтобы поспать в тишине
Юрий МАЙБОРОДА
После первого вмешательства 72-летней женщины врачам удалось вовремя отреагировать на отключение аппарата ИВЛ

После первого вмешательства 72-летней женщины врачам удалось вовремя отреагировать на отключение аппарата ИВЛ

Фото: EAST NEWS

В одной из больниц Германии пожилая женщина едва не отправила на тот свет свою соседку по палате, отключив ей аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ). На вопрос врачей, зачем она это сделала, пенсионерка ответила, что ей мешал шум.

Инцидент произошел в палате леченого учреждения города Мангейм (земля Баден-Вюртемберг), сообщило издание Apnews со ссылкой на официальный источник.

После первого вмешательства 72-летней женщины врачам удалось вовремя отреагировать на отключение аппарата ИВЛ и подключить к нему 79-летнюю пациентку заново. При этом желавшей тишины бабушке объяснили, что трогать оборудование нельзя, поскольку соседка по палате может умереть.

Но увещевания на пенсионерку не подействовали, и она вновь выключила аппарат.

Второе отключение повлекло более серьезные последствия, и докторам пришлось потрудиться, чтобы реанимировать умиравшую пациентку. По их заявлению, сейчас жизни женщины ничто не угрожает.

После этого врачи вызвали полицию, и любительницу тишины увезли. Вскоре суд принял решение о содержании ее под стражей по подозрению в попытке непредумышленного убийства.

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