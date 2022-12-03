Твиттер заблокировал Канье Уэста

Это уже не первый случай, когда Уэст, недавно заявивший, что снова будет баллотироваться на пост президента США, демонстрирует свой антисемитизм Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новый владелец Твиттер Илон Маск сообщил, что заблокировал в соцсети аккаунт американского рэпера и бывшего мужа Ким Кардашьян Канье Уэста. Решение спровоцировал антисемитский и экстремистский пост исполнителя.

- Я старался изо всех сил. Несмотря на это, Уэст снова нарушил наше правило, запрещающее побуждение к насилию. Аккаунт будет заблокирован, - заявил Маск.

Это уже не первый случай, когда Уэст, недавно заявивший, что снова будет баллотироваться на пост президента США, демонстрирует свой антисемитизм, пишет Fox Business.

Он также сообщил, что ему нравится Адольф Гитлер.

- Каждый человек внёс какой-то ценный вклад. Особенно Гитлер. Это еврейские СМИ заставили нас почувствовать, что нацисты и Гитлер никогда не предлагали миру ничего ценного, - выдал на-гора рэпер.

Заодно он решил покритиковать бывшего президента США Барака Обаму. Уэст назвал его «очередным еврейским резидентом», добавив, что Обама «как и Гитлер убивал людей».