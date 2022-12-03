«Мать у нас одна - Родина». Отряд спортсменов-добровольцев от Российского союза боевых искусств отправится на СВО

РСБИ собрал отряд добровольцев из представителей разных федераций Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дворец спорта «Лужники» принял 14-й форум Российского союза боевых искусств «Битва чемпионов: школа на школу». Одно из ярчайших событий в мире боевых единоборств в этом году стало по-настоящему особенным — ситуация обзывает. РСБИ представил сформированный добровольческий отряд для участия в специальной военной операции. Более 90 бойцов провожали аплодисментами стоя.

«Школа на школу»

Это же извечный вопрос: «Кто сильнее — каратист или боксер»? Турнир «Битва чемпионов 14: школа на школу» дал на него ответ. В ринге Российского союза боевых искусств схлестнулись по одному представителю от восьми федераций: армейский рукопашный бой, всестилевое каратэ, грэпплинг, кудо, рукопашный бой, самбо, тайский бокс и ушу.

Формат плей-офф особенно подогрел интригу. Как минимум потому, что представителей видов боевых единоборств ждал настоящий марафон. Но жалеть себя и экономить силы на первых поединках никто не собирался.

Дворец спорта «Лужники» принял 14-й форум Российского союза боевых искусств «Битва чемпионов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владимир Иванов, представляющий Всестилевое каратэ, начал турнир с эффектного броска соперника через себя. Так можно. Правила почти как в ММА: можно бить ногами и руками в стойке, проводить переводы в партер, только на настиле ринга нельзя проводить удары, а время борьбы ограничено до 20 секунд.

Иванов, кстати, проиграл в первом же раунде. Самбисту Ивану Ложкину тоже не повезло. 20 секунд в партере оказалось мало против высоченного тай-боксера Али Алиева. Грэпплер Шамидхан Магомедов наступил на те же грабли в бою против представителя ушу Шамиля Мусаева. В полуфинале все — ударники.

В ринге Российского союза боевых искусств схлестнулись по одному представителю от восьми федераций Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Настоящие бойцы проливают кровь за родину»

Не одни бои «Битвы чемпионов 14: школа на школу» были в центре внимания. РСБИ собрал отряд добровольцев из представителей разных федераций. Совсем скоро они поедут на подготовку, а после — в зону СВО.

Был собран отряд добровольцев, их больше 90 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

— Сегодня мало выйти на татами и доказать, что ты боец. Сегодня настоящие бойцы проливают кровь за родину. РСБИ не должен и не может оставаться в стороне. Был собран отряд добровольцев, их больше 90 человек. Я хочу им поклониться и поблагодарить их за то, что они приняли это решение, — сказал со сцены вице-премьер — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

Те самые добровольцы занимали три ряда у сцены. Не заметить их было невозможно — все в новой униформе. «Лужники» несколько раз аплодировали героям стоя.

Юрий Трутнев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Слово «Родина» сродни слову «мать»

Между поединками турнира внимание зрителей каждый раз обращалось к добровольцам. На экране дворца спорта появлялись их интервью, где каждый объяснял свой выбор. Впрочем, лишний раз что-то объяснять не было необходимости.

— Я решил пойти добровольцем, чтобы встать в один ряд со своими братьями. Именно братьями, потому что мать у нас одна — Родина, — говорил исполнительный директор РСБИ Рамиль Габбасов.

Про родину думали все те, кто уже находился в униформе. Добровольцы непоколебимо говорили, что готовы пожертвовать собственными благами и комфортом ради помощи своим согражданам.

— Родина для меня — это мои дети, внуки, предки. Эту свою Родину я и иду защищать. Каждый мужчина должен доказать самому себе, что он мужчина с большой буквы, — объяснял представитель рукопашного боя Тимур Киреев.

Среди тех, кто вошел в отряд добровольцев был и знаменитый боец ММА Владимир Минеев. Чемпион AMC Fight Nights уже давно говорил, что отправится в зону СВО. Теперь он это сделает с братьями по рингу.

Между поединками турнира внимание зрителей каждый раз обращалось к добровольцам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Хочу, чтобы мои дети жили и не волновались»

— Я всегда прославлял Россию на татами. Сейчас пришло время проявить себя в боевых действиях. Моя семья знает, что такое фашизм. Мои прадеды и дед воевали. Теперь я хочу, чтобы мои дети жили и не волновались о том, что он снова появится, — рассказывает корреспонденту «КП Спорт» Сергей — один из добровольцев. — Мое решение далось тяжело. Много переживал и думал, как сказать о своем уходе семье. Они тоже волнуются. Но я выбор сделал. Я — мужчина, я — воин.

Сергей, как и все в отряде добровольцев РСБИ, ждет периода обучения. А в Краснодаре у него есть не только свои дети, но и воспитанники школы, в которой он преподает каратэ киокушинкай.

Финал с разбитым носом и правильной рубкой

На ринге тем временем подошел момент развязки — финал. Представитель тайского бокса Али Алиев прошелся по всем соперникам, задавив их своим внушительным ростом — 192 см. А в финале его ждал соперник с базой ушу — Шамиль Мусаев.

Итог турнира подвел Первый заместитель Руководителя Администрации президента Сергей Кириенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мусаев искал свое счастье в борьбе, часто переводил поединок в партер. А Алиев заметно перебивал соперника в стойке. Причем так мощно, что ближе к концу боя Шамиль остался с разбитым носом. Но Мусаев задавил Алиева не габаритами, а напором и борцовским характером. Судейским решением победа досталась представителю ушу.

Итог турнира подвел Первый заместитель Руководителя Администрации президента Сергей Кириенко:

— Спасибо бойцам, которые показали сегодня настоящее искусство. Настоящий боец способен защитить себя. Но высшая миссия — возможность встать на защиту своей страны. Победа будет за нами!