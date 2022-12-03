«Ледниковый период» ответил скандальной «Самоиронии судьбы»: Участники поставили номер по комедии «Иван Васильевич меняет профессию»

Фото Первый канал/Юрий ФЕКЛИСТОВ

Несмотря на обилие скандалов в медиаполе проект «Ледниковый период» (Первый) продолжает спокойно выходить в эфир. В этот раз восьмой выпуск шоу хореографы и продюсеры решили посвятить русской киноклассике. Участники представят номера, напрямую связанные со всеми любимыми фильмами и даже сериалами («Содержанки»).

К комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» обратились Иван Скобрев и Виктория Синицына. Пара станцевала номер в словно покрытых льдом царских палатах.

Фото Первый канал/Юрий ФЕКЛИСТОВ

Валерия Ланская и Роман Костомаров вспомнили, как Антония Сантилли и Андрей Миронов искали клад в фильме Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России».

Фото Первый канал/Юрий ФЕКЛИСТОВ

Благородные Егор Бероев и Елена Ильиных обратились к «Звезде пленительного счастья».

Фото Первый канал/Юрий ФЕКЛИСТОВ

Звезда сериала «Жуки» Евгений Чепурченко ползал по льду за Татьяной Волосожар, напоминая сцену с Леонидом Куравлевым в комедии «Не может быть!».

Фото Первый канал/Юрий ФЕКЛИСТОВ

Дарья Мороз вернулась к образу из сериала «Содержанки» под чутким контролем Максима Маринина.

Фото Первый канал/Юрий ФЕКЛИСТОВ

А Регина Тодоренко и Александр Энберт вспомнили эпическое полотно «Тихий Дон» и даже вытащили коромысло с ведрами на каток.

Оценивать кинематографичные номера участников в восьмом выпуске приглашены режиссер Владимир Хотиненко (его фильм «72 метра» тоже затронут), актриса Ольга Ломоносова, тренер и педагог по фигурному катанию Елена Чайковская, а также Татьяна Навка и Сати Спивакова.

«Ледниковый период», Первый, суббота, 18.20