В XXI веке людей будут лечить специально обученные микробы

Работы по созданию искусственных композиций микробов ведутся полным ходом Фото: Shutterstock

То, чем нас собираются лечить в ближайшем будущем, лекарствами назвать сложно.

Главный тренд - сделать так, чтобы мы с вами оставались здоровыми как можно дольше. По статистике, продолжительность жизни за минувшую сотню лет увеличилась примерно на треть. Однако уже в возрасте 50 лет и старше большинство более-менее нормально себя чувствуют, принимая от 3 до 9 препаратов. Кардиостимуляторы, таблетки для нормализации давления, глюкозы, гормонального фона, гемодинамики… Те же протезы, только химические.

Традиционная фармация действует по принципу: что-то сломалось - надо починить. Или убрать, если речь о химиотерапии опухолей, например. Однако препаратов, которые всем больным одинаково подходили бы, нет. При этом есть проблема побочек, потому что безопасное количество лекарства не даст нужного лечебного эффекта. Между тем, лечить можно совсем по-другому.

- Человек - совершенная машина, которая умеет не только адаптироваться к окружающей среде и противостоять атакам вирусов, бактерий и прочим напастям, но и самовосстанавливаться, - говорит академик Российской академии наук, директор НИИ системной биологии и медицины Роспотребнадзора Вадим Говорун. - А значит, наши внутренние регуляторы способны конкурировать с лучшими достижениями фармацевтики.

Тому подтверждение - эффект плацебо, когда капсула-пустышка пациентов даже к полному излечению приводила. Вопрос в том, как эти регуляторы привести в постоянную боевую готовность.

Помочь могут, например, наши собственные микробы из ЖКТ. По-научному - микробиота. Вообще-то микроорганизмы эти умеют вредить: влияют на формирование атеросклероза, нейродегенеративных заболеваний, колоректального рака, синдрома раздраженного кишечника, аутизма и других заболеваний. Но если микробы подправить с помощью генной инженерии, то они станут полезными.

- Работы по созданию искусственных композиций микробов, способных не только замещать патологическую флору, но и продуцировать витамины, незаменимые аминокислоты, некоторые гормоноподобные соединения - ведутся полным ходом, - добавил учёный.

Они внесут лепту в модуляцию иммунитета. И даже старение смогут притормозить, потому что микробиота влияет на возрастные процессы.

По такому же принципу действует и генная терапия - это когда исправленную клетку доставляют в место поломки и она «чинит» больные клетки. Такого рода новые препараты уже появились для лечения множественной миеломы (этим видом рака костного мозга, говорят, страдала королева Елизавета II), гемофилии. Препараты, заверяют учёные, показывают высокий процент ремиссий (порядка 70) и действуют с первого приема.

Или такой вариант - тканевая инженерия. При травме коленного сустава, например, часто назначают операцию и удаляют разрушенную хрящевую ткань. А можно лечить бескоровным способом: из хрящевой ткани берут клетки - хондроциты, корректируют, выращивают нужное количество и обратно подсаживают. И хрящ сам восстанавливается .

Ещё один тренд - генерирование белков как новых лекарственных средств. Андрей Головин - профессор факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ - объяснил, что большинство лекарств - это соединения, которые воздействуют на белки. Чем точнее определить мишень, тем эффективнее лечение. А можно необходимое соединение сгенерировать с помощью искусственного интеллекта - такое, чтобы подошло конкретному больному.

Многие страны, к слову, тоже озаботились здоровьем граждан и занялись диспансеризацией. Хотя ещё в нулевых ряд исследований - в Швеции, Германии - показали: на среднюю продолжительность жизни и развитие болезней эти мероприятия мало влияют. Теперь же отмечают, что ценность - в ранней диагностике онкологии, сердечно-сосудистых и других опасных заболеваний.

С такими трендами скоро и врачи не нужны будут? До таких крайностей, говорят учёные, не дойдёт, но парадигма развития медицины заметно изменится.