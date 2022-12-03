Почти три часа Виктор Томенко отвечал во время «прямой линии» на вопросы населения

Глава Алтайского края Виктор Томенко. Фото: Антон Федотов

2 декабря глава Алтайского края Виктор Томенко провел «прямую линию», на которую поступило более 100 вопросов. Общение с населением продолжалось почти три часа. Больше всего людей волнует ситуация с мобилизацией, транспортом, ростом тарифов и газификацией.

О МОБИЛИЗАЦИИ: «В ЦЕЛОМ – БЕЗ СБОЕВ»

«Не все системы управления были готовы, чтобы быстро и четко провести мобилизацию, однако в целом все прошло без сбоев и серьезных скандалов», - отметил глава региона. Призванные в рамках частичной мобилизации из Алтайского края военнослужащие продолжат подготовку в Омске, Алейске и Оренбуржье до середины декабря, после чего могут отправиться в зону проведения СВО.

Виктор Томенко рассказал, что еще не все потребности военнослужащих закрыты и до сих пор необходимое оборудование краевые власти закупают и направляют в расположение частей.

«В Тоцком (Оренбургская область, — прим. ред.) был в прошлое воскресенье, побывал там, где проходит подготовка, тренировка, стрельбы и так далее. В целом впечатление положительное. Есть некоторые потребности у наших военнослужащих, которые надо было бы еще удовлетворить. Идут закупки, комплектуются партии материально-технических ресурсов, которые нужны, — от бензопил и сварочных аппаратов, до обмундирования и специальной техники», — подчеркнул глава региона.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ: «СИСТЕМУ НАДО ОБНОВЛЯТЬ»

Барнаульцы пожаловались губернатору на плохую работу общественного транспорта. Автобусы ряда маршрутов ходят редко, состояние подвижного состава плохое, а водители еще и не останавливаются на остановках. Виктор Томенко признался, что ему это хорошо известно.

«Проблема организации пассажирских перевозок стоит особенно остро», — сообщил губернатор. При этом он подчеркнул, что, несмотря на реконструкцию моста на проспекте Ленина, коллапса в Барнауле удалось не допустить.

Глава региона считает, что необходимо разрабатывать новую систему общественного транспорта в крае: «Систему надо обновлять, схему транспортную — обновлять, в ней все требования должны быть прописаны. Эта работа уже ведётся. Она не очень быстрая, потребует научного обоснования и поддержки. Городские власти этим вопросом будут заниматься».

Томенко напомнил, что в планах у мэрии создать муниципальное предприятие, чтобы закрыть сложные маршруты. Ориентировочно парк МУП составит до 20 автобусов.

О ГАЗИФИКАЦИИ: «В ЗАТОН ГАЗ ПРИШЕЛ»

Жители края интересовались у губернатора, когда в их дома поступит газ. Вопросы пришли из Шелаболихинского района и барнаульского поселка Затон. Виктор Томенко признал: уровень газификации края сейчас один из самых низких в стране — всего 16,5%. Голубым топливом пользуются в Алтайском крае примерно 350-360 тысяч человек.

Вместе с тем он напомнил, что к 2025 году будет проложено около 1000 км газопроводов.

«По Затону — в Барнаул газ пришел, по программе догазификации „Газпром“ должен это сделать в 2023 году, по улице Горской тоже газ будет подведен. Шелаболиха у нас пока без газа, и пока в пятилетних планах её нет. Это я должен сказать честно», — не стал кривить душой глава региона.

ЛЬГОТНЫЕ ЛЕКАРСТВА: ТОРГИ «БУКСУЮТ»

«В этом году, к сожалению, каждый третий конкурс на закупку лекарств от Минздрава не состоялся. Приходилось второй и третий раз выходить. Кое-где были нарушены сроки. Наши врачи делают замену, но пациенты не всегда на это готовы, — объяснил ситуацию с медикаментами Томенко. — Инсулина у нас запас на несколько месяцев вперёд, а кардиопакет — больше чем на год».

Перебои с отдельными лекарствами губернатор объяснил скачком курса валют, а также введенными экономическими санкциями против России.

О ТАРИФАХ ЖКХ: «ПРЕДМЕТ ОБСУЖДЕНИЙ И ЭМОЦИЙ»

С 1 декабря в Алтайском крае, как и по всей стране, выросли коммунальные тарифы. Причем, это произошло во второй раз за год. Виктор Томенко отметил, что федеральное правительство не планирует проводить следующую индексацию ранее 1 июля 2024 года, то есть через полтора года.

«Это сделано, чтобы те, кто за счёт этих тарифов ведет свою производственную деятельность, имели возможность вести свою экономическую деятельность и функционировать», — объяснил губернатор. Вместе с тем Томенко признал, что декабрьская индексация «стала предметом обсуждения, внимания и эмоций».

При этом жители края могут рассчитывать на компенсационные выплаты. Как признал глава региона, власти не заинтересованы в том, чтобы тариф был слишком большой, так же, как и в том, чтобы тариф был слишком маленьким. «Тариф должен быть экономически обоснованным, чтобы ресурсоснабжающие организации работали стабильно. Платежи за коммунальные услуги не могут быть больше 22% от совокупного семейного дохода».