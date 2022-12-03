Украинским дипломатам прислали в письмах взрывчатку и глаза

Началось все с письма, пришедшего на адрес посольства Киева в Испании Фото: REUTERS

Несколько неприятных сюрпризов кто-то устроил украинским дипломатам, работающим в зарубежных посольствах Незалежной. Началось все с письма, пришедшего на адрес посольства Киева в Испании. Оно взорвалось в руках у сотрудника диппредставительства, который его вскрывал. Пострадавший отделался легкой травмой и большим испугом.

Затем "криминальные письма" пришли еще в 16 дипломатических представительств Украины. Итого, 17 почтовых отправлений, в части которых находилось минимальное количество взрывчатки, а в другой части, как сообщается, окровавленные "ткани животных". Как сообщают некоторые источники, это были глаза животных. Позже и само Министерство внутренних дел Испании подтвердило, что в посылке, полученной посольством Украины в Мадриде, обнаружили глаз животного. Представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил, что такие письма и посылки пришли также в украинские посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, генконсульства в Неаполе и Кракове, консульство в Брно и т.д.

По всей видимости, в этом ряду надо расценивать и хулиганскую выходку в резиденции посла Украины в Ватикане, которому измазали фекалиями входную дверь, стены и лестницу в резиденции.

- Мы решили проинформировать только наше министерство иностранных дел и полицию, которая немедленно вмешалась. Теперь мы ожидаем результатов расследования, но знаем, что будет нелегко найти людей, которые совершили этот акт, - сообщил посол Аедрей Юраш и добавил: он "не может не думать", что за этой скоординированной кампанией "стоит Россия".

Глава МИД Украины Дмитро Кулеба, по всей видимости, пришел к аналогичным выводам.

- Эта кампания направлена на то, чтобы посеять страх и запугать украинских дипломатов, - заявил Кулеба и добавил, что лично у него "велик соблазн" обвинить в происходящем Россию, поскольку Украина устроила Москве "дипломатический ужас", но окончательные выводы должно дать расследование.

Выводы явно преждевременные. Поскольку, Россия с дипломатами не воюет и даже, в отличие от украинских, не хамит. Во-вторых, аналогичные посылки были отправлены в адрес испанской оружейной компании Instalaza, министерства обороны Испании и на авиабазу Торрехон-де-Ардос. Кроме того, полиции удалось перехватить еще одну аналогичную посылку, отправленную посольств США в Испании.