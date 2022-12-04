Хот-доги, гамбургеры, пиццы способны спровоцировать клиническую депрессию Фото: Евгения ГУСЕВА

Несколько лет назад британские и французские диетологи и ученые изучали взаимосвязь питания и развития депрессий. И выяснили, что фастфуд и полуфабрикаты портят настроение. А те, кто любит свежие овощи и рыбу, обладают легким и веселым характером. И риск развития депрессии у них ниже примерно на четверть по сравнению с теми, кто не любит фрукты и овощи.

Врачи наблюдали и за людьми, которые питались исключительно полуфабрикатами и фастфудом, то есть жирной и сладкой пищей. Более чем половине участников (58%) из это группы через пять лет такого образа питания был поставлен диагноз депрессия. Так врачи сделали вывод, что качество питания напрямую влияет на наше психологическое состояние.

Один из авторов, доктор Арчана Сингх-Ману, рассказал, что «средиземноморская диета снижает риск развития депрессии». Исследователи предполагают, что существует взаимосвязь между неправильным питанием и интенсивностью воспалительных процессов, которые снижают иммунитет, влияют на гормональный фон и часто сопровождаются депрессивными состояниями.

Вместе с нашим экспертом, врачом-диетологом Людмилой Денисенко мы обсудили список вредных продуктов, которые зарубежные эксперты рекомендуют исключить из питания, чтобы не провоцировать приступы плохого настроения.

1. Фастфуд.

Хот-доги, гамбургеры, пиццы и т. д. способны спровоцировать клиническую депрессию. «Конечно, если есть их не все время, а лишь временами, когда проголодались, а ничего подходящего под рукой нет, то ничего страшного не будет, - говорит диетолог. - Но не нужно превращать это в стабильное питание: фастфуд перегружает наш организм лишними жирами и солью».

2. Алкоголь.

Даже некрепкие спиртные напитки при частом употреблении вызывают обезвоживание, сонливость, мышечную слабость и неспособность сосредоточиться.

3. Сладкие безалкогольные напитки.

Они резко повышают сахар в крови, а затем так же резко снижают его. А это влечет и падение настроение. Эмоциональные качели — первый шаг к развитию депрессии.

4. Снеки и «перекусы».

Чипсы, соленые орешки с различными добавками, соленые бублики. «Оказывается, что чипсы провоцируют зависимость, сродни наркотической, и блокируют выработку эндорфинов, или «гормонов радости»,- объясняет наш эксперт. - А значит все эти снеки напрямую влияют на наше эмоциональное состояние. Соленый арахис, обработанный глутаматом натрия и большим количеством добавок, также обладает свойством ввергать человека в плохое настроение».

5. Копченые колбасы, ветчина.

Они содержат повышенное количество красителей, консервантов и нитратов. Весь этот набор способен провоцировать плохое настроение, не говоря уже о вреде для здоровья.

6. Консервы.

Тоже содержат очень много соли и жиров. Исключение из правил — консервы с морской рыбой (типа сайры), в них польза значительно превышают вред.

7. Сладкая выпечка, кондитерские изделия.

Мучные сладости ненадолго повышают настроение, а затем становятся причиной подавленного состояния и плохого самочувствия (и чувства вины, если человек худеет).

«Дело в том, что выпечка и кондитерские изделия вызывают проблемы с кишечником и провоцируют запоры, - объяснят Людмила Денисенко. - То есть становятся причиной дискомфорта и плохого самочувствия человека. Самые безопасные мучные изделия – хлеб и выпечка из муки грубого помола (с отрубями)».

8. Кофе.

Одна чашечка утром или днем, когда клонит в сон, — хорошо. Но больше трех — уже плохо. Кофе, особенно с сахаром, после кратковременно бодрости может спровоцировать усталость, сонливость, разбитость и подавленное состояние и раздражительность.

9. Красное мясо.

Избыточное потребления красного мяса оказывает большую нагрузку на ЖКТ и долго переваривается. Кроме того, эксперты говорят, что большое количество красного мяса провоцирует агрессию, а также может стать причиной рака желудка. Поэтому не злоупотребляйте говядиной или бараниной, ешьте их не чаще, чем раз в две недели.

10. Шоколад.

Та же история, что с кофе: пара ломтиков горького шоколада (не более 25 граммов) — хорошо. А плитка молочного — уже плохо. Самый безопасный и полезный вид – горький шоколад с высоким содержанием какао.

В общем вы поняли: чтобы дурные, депрессивные мысли не лезли в голову, попробуйте пересмотреть свой рацион. И включите в него больше свежих овощей и фруктов, а также простые и полезные блюда, без консервантов и стабилизаторов.

А если тревожность не покидает, воспользуйтесь простыми и приятными способами справиться со стрессом.