Компенсация за скуку: Офисный работник в Ирландии подал в суд на свою компанию

Ирландец, работающий в одном из офисов Национальной железнодорожной сети (Irish Rail), подал в суд на своего работодателя из-за того, что ему нечего делать на работе. Фото: Shutterstock

Ирландец, работающий в одном из офисов Национальной железнодорожной сети (Irish Rail), подал в суд на своего работодателя из-за того, что ему нечего делать на работе. При этом зарплата мужчины, которую он исправно получает, составляет порядка 108 тысяч евро (около 4,2 миллиона рублей) в год.

Дермот Аластер Миллс (так зовут недовольного ирландца) утверждает, что Irish Rail постепенно освободила его от всей нагрузки и теперь все, что он делает на рабочем месте, это читает газеты и обедает.

Миллс, занимающий должность финансового менеджера, уверен, что причина подобного к нему отношения – разоблачения, которые он совершил в 2014 году, исследуя бухгалтерский учет фирмы.

– Я покупаю две газеты, «Таймс» и «Индепендент», и бутерброд. Я иду в свою кабинку, включаю компьютер, смотрю электронную почту. Нет ни электронных писем, связанных с работой, ни сообщений, ни общения, ни общения с коллегами, – говорится в заявлении Миллса.

А еще мужчина пожаловался, что его не приглашают на собрания компании, из-за чего он чувствует себя «изолированным от общества».