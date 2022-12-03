Герой спецоперации «Z» младший сержант Сотников уничтожил в бою пять националистов

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Бей врага, не щадя ни его, ни себя самого, побеждает тот, кто меньше себя жалеет», - предупреждал генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще был уверен, что: «Кто храбр — тот жив. Кто смел — тот цел».

РАНЕНЫМИ НАСТРОИЛИ СВЯЗЬ

Лейтенант Динар Саляхутдинов

Лейтенант Динар САЛЯХУТДИНОВ Фото: Минобороны РФ

Старшина Тимур Моточенков

Старшина Тимур МОТОЧЕНКОВ Фото: Минобороны РФ

«В целях обеспечения связью передового пункта управления с российскими подразделениями, выполняющими задачи на линии соприкосновения, сводному экипажу под командованием лейтенанта Динара Саляхутдинова совместно с экипажем старшины Тимура Моточенкова была поставлена задача по развертыванию комплекса спутниковой связи. Прибыв в заданный район экипаж, приступил к развертыванию аппаратуры связи. Во время установки антенны позиция российских связистов подверглась минометному обстрелу со стороны украинских националистов. В результате разрыва одного из снарядов часть сводного экипажа была ранена. Мгновенно сориентировавшись в сложной обстановке, лейтенант Саляхутдинов, несмотря на полученную контузию вместе со старшиной Моточенковым раненным в руку, организовали эвакуацию раненных в безопасное место. Оказав им первую медицинскую помощь, связисты под огнем противника развернули и настроили аппаратуру связи. Самоотверженные и профессиональные действия лейтенанта Динара Саляхутдинова и старшины Тимура Моточенкова позволили выполнить поставленную задачу и сохранить жизни российский военнослужащих».

УНИЧТОЖИЛ В БОЮ ПЯТЬ НАЦИОНАЛИСТОВ

Младший сержант Дмитрий Сотников (призван из запаса в рамках частичной мобилизации).

Младший сержант Дмитрий СОТНИКОВ (призван из запаса в рамках частичной мобилизации). Фото: Минобороны РФ

«Младший сержант Дмитрий Сотников был недавно призван из запаса в рамках частичной мобилизации. Стрелком в составе экипажа бронетранспортера выполнял боевую задачу по удержанию оборонительных позиций российских войск на одном из тактических направлений СВО. Националисты, стремясь восстановить контроль над утраченными территориями, предприняли попытку наступления. Находясь под плотным огнем артиллерии и танков противника по взводному опорному пункту на переднем крае рубежа обороны, Дмитрий лично уничтожил пять человек личного состава противника из крупнокалиберного пулемета. В ходе боя, оказывая непрерывное огневое воздействие из БТР на противника, не дал врагу прорвать рубеж обороны. Националисты, понеся существенные потери, были отброшены на исходные позиции. Благодаря отважным действиям младшего сержанта Сотникова удалось уничтожить наступающего противника и удержать оборонительный рубеж».