Зеленский вырабатывает у Кличко рефлекс беспрекословного подчинения

Госбюро расследований Украины провело обыски в администрации мэра Киева Кличко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тихое субботнее утро не принесло счастья мэру Киева Виталию "златоусту" Кличко. В его вотчину, военную городскую администрацию Киева, вломились сотрудники Государственного бюро расследований Украины. И, хотя сие ведомство можно лишь назвать пародией на ФБР США, аналогом которого оно должно являться, Виталию стало не до смеха. ГБР (У) пришло к нему в контору ничуть не более тактично, чем СБУ шмонало Киево-Печерскую лавру чуть более недели тому назад.

Визит ГБР "залегендировали" под расследование о нецелевом использовании сотрудниками Кличко рекреационных земель одного из парков столицы Украины в рамках уголовного дела о злоупотреблении властью. Но Виталий наверняка прекрасно понял, где тут собака порылась. Ведь события уголовного дела происходили еще в 2015-м, а пришли с обысками и выемками документации в администрацию города спустя всего лишь неделю, как Зеленский "покритиковал" Кличко за неудовлетворительное обустройство "пунктов незламности/несокрушимости", в которых киевляне могли бы попить горячей воды, погреться и зарядить свои телефоны и гаджеты. После того, как Зеленский объявил о торжестве "несокрушимости" в количестве не менее 4 тысяч пунктов, из которых свыше 500 пришлось на Киев. Украинцы тут же переназвали их пунктами беспомощности, бесславности, бессилия и другими такими же симпатичными терминами. К тому же, выяснилось, что от 20% этих пунктов, разместившихся, в значительной степени, в обычных, хоть и очень больших, палатках, либо закрыты, либо не могут никого согреть и ничего зарядить, потому что не работают генераторы и нечем топить печки-буржуйки.

После этого Зеленский попенял мэрам, которых он не назвал, но упрек в адрес Кличко был боле, чем просто толстым. И Виталий-"златоуст" так обиделся, что даже включил мозг и выдал совершенно четкую и логически выверенную формулу, что, мол, для Киева будет явно недостаточно не только 500 или тысячи, но и даже 10 тысяч таких вот "пунктов бесполезности".

- Я ни в коем случае не хочу панику наводить, но в пункты обогрева нельзя переехать. Можно временно туда прийти, получить какие-то сервисы, но это не панацея. Не только в Киеве, но и в других регионах такая же ситуация. Поэтому давайте не будем говорить: вот пункты обогрева у нас есть и всё – все проблемы у нас решены, - заявил Кличко. А, кроме того, он – и тут его поддержали многие мэры городов и губернаторы Украины – припомнил, что проект таких пунктов был детищем Офиса президента Украины, а деньги им приходится на местах собирать с миру по нитке. Потому что государство в лице команды Зеленского не выделило для их оборудования "ни копийки". А теперь команда президента Зеленского еще и имеет наглость спрашивать о результатах. Кличко поддержал в этом вопросе и мэр Днепропетровска Борис "авешатьихбудемпотом" Филатов, возмутившийся в соцсетях, что Зеленскому и его команде на самом деле плевать на "пункты несокрушимости".

Можно подумать, что кто-то на Украине ожидал от Зеленского и его "квартала на Банковой" чего-то иного. Ведь у Зеленского собрались стратеги и креативные мыслители, чьи высшие достижения в жизни и профессиональной сфере деятельности до сих сводились к тому, чтобы родить и пропиарить идею, а реализовывать ее – это не их дело. Как сова из анекдота, которая посоветовала пришедшим к ней мышам стать ежиками, чтобы их не ловили кошки, а на вопрос, как же это сделать, рассерженно ответила, что ее дело – это стратегия, а не тактические проблемы.

Губернаторы и мэры на Украине и так живут не то чтобы как добрые родственники в одной семье (тут еще дело, помимо иных причин, еще и в том, что мэров на выборах избирает народ, а губернаторов назначает президент, и они постоянно меряются друг с другом по вопросам доверия со стороны населения), но тут они фактически образовали единый фронт против зашедшего в их посудную лавку "слона" Зеленского и его приспешников. И ведь не сказать, что у Киева денег совсем нет. Даже в условиях военных действий замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, которого недавно уличили, что он ездит на "люксовом" внедорожнике из гуманитарной помощи и живет в поместье площадью 1200 квадратных метров, продолжает осенью выбивать на проекты "Большой стройки" миллиарды гривен из государства (наверное, в ноябре строительство дорог является самым высокоэффективным). Мало того, что сезон хороший, так еще и война спишет и не такие суммы. А где дорога, которую вы должны были построить? – Так разбомбили клятые москали.

Понятно, что те, кто пытается родить сейчас какую-то интригу на предмет будущего противостояния Кличко и Зеленского на грядущих выборах, мягко говоря, преувеличивают. Кличко не Спартак, и рабов на восстание не поднимет, даже если все они вдруг станут гладиаторами. К тому же, у Зеленского у руля всех силовых структур расставлены его люди, лично ему обязанные своим положением, а потому защищать его будут неистово.

Здесь дело совсем в другом – Зеленскому, почувствовавшему себя "фюрером украинского народа", необходимо абсолютное подчинение, беспрекословная готовность к исполнению его приказа. И он сейчас на примере Кличко выжигает "сорняки" собственных мыслей и собственной позиции. Как говорил поэт, "пример Кличко - другим наука" (хотя говорил он и немного не так). И окружающие должны ее усвоить на счет "раз" на уровне даже не условного, а безусловного рефлекса.

А если Виталий не поймет, то ГБР, СБУ, МВД и Нацгвардия Украины в следующий раз придут уже за ним. Найти за Виталием какой-нибудь "грешок" сепаратизма или обвинить в "работе на Кремль" проще простого.

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