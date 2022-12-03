Дмитрий Чернышенко: В рамках Десятилетия науки и технологий в 2022 году было проведено более 1 000 мероприятий

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На площадке Конгресса сопредседатели Координационного комитета Десятилетия науки и технологий помощник Президента России Андрей Фурсенко и вице-премьер Дмитрий Чернышенко провели его итоговое в 2022 году заседание. На нем был представлен отчет об основных результатах реализации Плана проведения первого года Десятилетия. С докладом выступил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

«Сейчас все очень быстро меняется, и наука меняется, может быть, быстрее всего остального. Вынуждено меняется, потому что появляются новые вызовы, и к науке сегодня гораздо большие требования. Наука сегодня - это реальная надежда на существенные прорывы, существенные изменения», - сказал Андрей Фурсенко.

«Мы видим, что первый год Десятилетия был продуктивным. Проведено более 1 000 мероприятий. В них приняло участие почти 100 млн. человек. Приоритетной задачей является популяризация деятельности исследователей и их достижений. В обществе высокий запрос на эту информацию. Большинство наших соотечественников – более 80% – доверяют мнению российских ученых и гордятся российской наукой. 83% студентов планируют строить карьеру в научной сфере - это отличный результат первого года Десятилетия. Кроме того, я предлагаю продумать организацию сети научных музеев в России. А также создание открытых научных детских площадок, аналоги которых представлены на Конгрессе. Считаю, что наряду с «умными» спортивными площадками, запускаемыми по инициативе «Единой России», - это дало бы нам эффект синергии для физического и интеллектуального развития наших детей», - отметил Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер также поручил создать фильм о российской науке и молодых учёных.

Валерий Фальков отметил, что План включает в себя 18 инициатив, которые нацелены на решение трех ключевых задач Десятилетия. Это - привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок, содействие вовлечению исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны, а также повышение доступности информации о достижениях и перспективах российской науки для граждан России.

«В контексте Десятилетия 2022 год был одним из самых трудных и решающих. Мы определили векторы развития науки, сделали огромный шаг в популяризации научной и инновационной деятельности среди всех возрастных категорий жителей России. Мероприятия первого года Десятилетия науки и технологий охватили 87 регионов нашей страны», - подчеркнул Валерий Фальков.

Также на заседании присутствовали ученые, которые принимали участие во встрече с Президентом Владимиром Путиным. Они рассказали о своих инициативах, которые могут войти в план Десятилетия науки и технологий.

«Вы представили ряд интересных предложений и инициатив, которые получили поддержку главы государства. Эти проекты должны быть учтены при обновлении Плана Десятилетия науки и технологий. Напомню, все результаты Десятилетия должны работать на поставленную Президентом задачу – обеспечение технологического суверенитета страны», - сказал Дмитрий Чернышенко.

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв в свою очередь подчеркнул важность развития международного сотрудничества с дружественными странами и необходимости укрепления научного и технологического лидерства страны.

Председатель Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте по науке и образованию Никита Марченков рассказал о реализации проектов в рамках научного волонтерства, запуске соответствующе инфраструктуры, в том числе цифровой.

София Малявина доложила об информационном сопровождении мероприятий.

По итогам заседания члены Координационного комитета одобрили отчёт о работе первого года Десятилетия.

С подробной информацией о Конгрессе молодых ученых можно ознакомиться на официальном сайте: конгресс.наука.рф.

Организаторами Конгресса молодых ученых в 2022 году выступают Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию и Фонд Росконгресс. Оператором Десятилетия науки и технологий выступает АНО «Национальные приоритеты». Конгресс проходит при поддержке титульного партнера – Федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства», титульного партнера – Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», стратегического партнера – ПАО «Россети», официального партнера – Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», официального партнера – ПАО Сбербанк.