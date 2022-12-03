Ана де Армас заявила, что жизнь Мэрилин Монро была настоящим кошмаром

Ана де Армас - кубинская актриса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ана де Армас - кубинская актриса, начавшая свою карьеру в 16 лет. Ее первой работой был фильм «Роза Франции».

С детства кино манило Ану. Каждый день она прибегала к соседям, у которых был телевизор, чтобы посмотреть фильмы, а по вечерам перед зеркалом играла понравившиеся ей роли, повторяя фразы героев картин.

После школы де Армас поступила в театральный институт и впервые попробовала себя на сцене.

Но этого оказалось ей мало. Бросив учёбу, Ана отправилась в Мадрид с $200 в кармане. Получив испанское гражданство, она начала ходить по кастингам.

Несколько лет девушка снималась у испанских режиссеров, но и этого оказалось недостаточно. Улетев на другой конец света, в США, Ана решила доказать всем, что способна играть и на другом языке.

Несколько месяцев она усердно учила английский. И после одного из просмотров её пригласили на съемки фильма «Кто там?», где партнёром Аны стал сам Киану Ривз.

Пика популярности де Армас достигла, снявшись в кинокартине «Бегущий по лезвию 2049». В ней актриса перевоплотилась в девушку-андроида, влюбившуюся в главного героя, роль которого сыграл Райан Гослинг.

В зелёных глазах Аны утонул целый мир. Не смог устоять даже обладатель двух «Оскаров» Бен Аффлек; их отношения длились год.

В фильме «Блондинка» Ана сыграла роль Мэрилин Монро. Обе актрисы обладают особым магнетизмом и талантом. Поэтому кубинской красотке легко удалось вжиться в образ величайшей актрисы всех времён.

Ана считает, что Норма Джин (это настоящее имя Монро) и Мэрилин – два разных характера.

- Монро жила в кошмаре. Маска Мэрилин стала для нее тюрьмой. Да, она была самой желанной женщиной в мире, но, в то же время, оставалась невидимой. Ей казалось, что люди не хотят знакомиться с Нормой Джин, они хотят обладать Мэрилин Монро. Думаю, это худшее, что может случиться с женщиной, которой так и не дали быть самой собой.

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