Волна-убийца оборвала жизнь американки во время круиза

Viking Polaris был спущен на воду в 2022 году Фото: Кадр видео

Круизное судно Viking Polaris направлялось в аргентинский порт Ушуайя. А его борту были сотни туристов со всего света.

В какой-то момент они почувствовали, что, как им показалось поначалу, корабль столкнулся с айсбергом. Но позже выяснилось, что на судно обрушилась огромная штормовая волна.

Она ударила Viking Polaris в бок, повредив несколько палуб и разбив стекла.

Корабль смог продолжить свой путь, угрозы его затопления не было.

Выяснилось, что несколько туристов получили травмы, одна 62-летняя женщина – обладательница американского гражданства позже скончалась.

Viking Polaris был спущен на воду в этом году, компания-владелец использовала его для антарктических круизов. Пока неизвестно, сколько времени займет его ремонт.

Цена подобных круизов на этом лайнере обходится в $10-13 тысяч с человека.

Расследование показало, что Viking Polaris пострадал от экстремально большой волны, которую ученые называют «волной-изгоем» или «волной-убийцей». Такие волны появляются из ниоткуда, их перемещение непредсказуемо. На фоне других волн они выглядят как огромная, чрезвычайно высокая стена морской воды.

О волнах-убийцах неоднократно рассказывали моряки, но долгое время это природное явление считалось мифом.