Волна-убийца оборвала жизнь американки во время круиза

Viking Polaris был спущен на воду в 2022 году
Фото: Кадр видео
Круизное судно Viking Polaris направлялось в аргентинский порт Ушуайя. А его борту были сотни туристов со всего света.
В какой-то момент они почувствовали, что, как им показалось поначалу, корабль столкнулся с айсбергом. Но позже выяснилось, что на судно обрушилась огромная штормовая волна.
Она ударила Viking Polaris в бок, повредив несколько палуб и разбив стекла.
Корабль смог продолжить свой путь, угрозы его затопления не было.
Выяснилось, что несколько туристов получили травмы, одна 62-летняя женщина – обладательница американского гражданства позже скончалась.
Viking Polaris был спущен на воду в этом году, компания-владелец использовала его для антарктических круизов. Пока неизвестно, сколько времени займет его ремонт.
Цена подобных круизов на этом лайнере обходится в $10-13 тысяч с человека.
Расследование показало, что Viking Polaris пострадал от экстремально большой волны, которую ученые называют «волной-изгоем» или «волной-убийцей». Такие волны появляются из ниоткуда, их перемещение непредсказуемо. На фоне других волн они выглядят как огромная, чрезвычайно высокая стена морской воды.
О волнах-убийцах неоднократно рассказывали моряки, но долгое время это природное явление считалось мифом.