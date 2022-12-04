Последние новости о ситуации на и вокруг Украины на 4 декабря 2022 года: потолок цен на нефть и новые печеньки от Нуланд

Макрон слетал в США, чтобы отужинать с Байденом. Фото: REUTERS

МАКРОН "ПРОСИТСЯ НА ПОЛЕ"

Президент Франции Эммануэль Макрон устал безответно звонить в Кремль, где никто не поднимает трубку. А тут еще он слетал в Вашингтон покушать с Байденом. По слухам, Макрон с Байденом и их жены уничтожили 200 омаров. Но кроме омаров, по итогам визита Эммануэлю и вспомнить нечего – Байден похлопал его по спине (или пониже) и заявил, что "проблемы индейцев шерифа не волнуют", а потому закон, переманивающий предприятия из Старого Света в США он изменять не будет. И тут Эммануэля осенило, что есть же Путин, и он решил вернуться на "большое политическое поле", вспомнив про Россию.

- Мы должны думать об архитектуре безопасности, в условиях которой нам предстоит жить завтра. Речь идет, в частности, о словах президента Владимира Путина о том, что НАТО приближается к рубежам России, развертывая оружие, которое может ей угрожать, - неожиданно для окружающих на фоне разговоров о необходимости "войны с Россией до ее полного уничтожения" заявил Эммануэль. - Этот вопрос будет частью дискуссий о мире, и нам надо готовиться к тому, что произойдет после украинского конфликта, и думать о том, как мы сможем защитить наших союзников и одновременно дать России гарантии ее собственной безопасности в тот момент, когда состоится возвращение за стол переговоров.

Небезынтересное утверждение и серьезная попытка "вернуться на поле со скамейки запасных", не будем спорить, но через сколько часов Эммануэль вернется к прежней риторике? Он ведь, как та девушка, "вся такая внезапная, такая противоречивая вся".

ЗЕЛЕНСКИЙ НЕДОВОЛЕН "ПОТОЛКОМ ЦЕН НА РУССКУЮ НЕФТЬ"

Евросоюз, страны "Большой семерки" и примкнувшая к ним Австралия согласовали, наконец-таки "потолок цен для российской нефти" на уровне 60 долларов за баррель (без учета транспортных и иных расходов). Последней сдалась Польша, которая соглашалась только на 30 баксов за бочку. Но в Киеве таким соглашением не удовлетворены. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассчитывал, что все будет, как захочет Польша. Потому что так хотела Украина.

- Потолок должен был быть вдвое ниже, - заявил Ермак. - Снизить нужно было бы до $30, чтобы поскорее уничтожить экономику врага.

Лучше бы о своей экономике задумался болезный, а то ее скоро даже в самый мощный микроскоп нельзя будет увидеть. Как и о том, где будет брать соляру для танков.

ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ

Глава правления НАК "Нафтогаз" Алексей Чернышев на встрече с послами стран G7 и главой делегации ЕС в Украине намекнул, что его компании, которая при Януковиче была сверхприбыльной, снова нужны деньги.

- "Нафтогазу" не хватает 4 миллиарда долларов для того, чтоб Украина могла пройти отопительный сезон и закупить необходимое количество газа, - заявил Чернышев. - Учитывая военные риски, для генерации электроэнергии на период отопительного сезона необходимо дополнительно порядка 3 млрд. кубов газа, стоимостью которых превышает $4 млрд. Нам нужна помощь наших иностранных партнеров

Послы дипломатично промолчали в ответ. Нет, ну что, жалко им что ли. Зеленский вон, вообще, триллион долларов потребовал на восстановление Украины. А 4 миллиарда на этом фоне – просто статистическая погрешность.

ГРИВНА НЕ НУЖНА ТЕПЕРЬ И В ЛИТВЕ

Еще одна страна-союзник Украины с понедельника отменяет обмен гривны на евро. Напомним, ранее обмен наличных украинских денег на местные практиковали в Польше, Германии, Швеции и Швейцарии. Но лафа в этих странах закончилась, и гривны там перестали обменивать даже из жалости. Теперь к этому квартету европейских государств с 5-го декабря присоединяется и Литва. За время действия разрешения на такой "чейндж" украинцы обменяли в Литве немногим более 400 тысяч гривен.

А шуму-то было!

ДЕФИЦИТ ДЕФИЦИТУ РОЗНЬ

Исполнительный директор крупнейшего энергетического холдинга Украины ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона заявил, что для перехода энергосистемы Украины на плановые отключения с нынешних экстренных и аварийных потребуются недели. И чтобы это произошло, необходимо выполнение, как минимум одного условия.

- Главное условие – это отсутствие новых обстрелов и разрушений, - обозначил проблему Сахарук. Но вот этого Киеву никто гарантировать не станет.

Впрочем, это условие не является сколь-либо значимым, например, для Харьковской области. Как сообщил замдиректора "Харьковоблэнерго" Александр Кишинский, в его хозяйстве уничтожена все генерирующие мощности.

- Российская Федерация ведет обстрелы генерирующих станций. В настоящее время в Харьковской области генерации нет, поэтому и продолжаются аварийные отключения, объяснил ситуацию Кишинский и констатировал. - Недостает электрической энергии. Мы берем из соседних областей.

А те, естественно, и сами не горят желанием ее отдавать, потому что самим не хватает. Тем более, что, по сообщениям украинских источников, в Офисе президента Украины сейчас просто не знают, что делать с энергетикой. До катастрофической ситуации углубился кризис с трансформаторами, которые начали ежедневно обогревать украинцев открытым пламенем, но на короткое время, причем, без всяких ракетно-бомбовых ударов. Система не выдерживает скачков напряжения.

В НИКОЛАЕВЕ СОВМЕСТИЛИ ТЕПЛОЕ И ПОЛЕЗНОЕ

Власти Николаева смогли существенно поднять уровень мобилизации местного населения в ВСУ. И для этого им не потребовались ни пиар-менеджеры, ни полицейские рейды по злачным местам. Все гениальное просто. Как толь жители приходят в "пункты несокрушимости" (палатки, где стоят печки-буржуйки и генераторы, чтобы погреться и зарядить гаджеты, а также можно попить чистой воды) сразу за входом их встречают сотрудники правоохранительных органов, вручающие им мобилизационные повестки для явки в военкомат.

И дешево, и сердито! Правда, не сказать, что это положительно отражается на рейтингах местной власти и самого Зеленского среди электората.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Президент (пока еще) Украины Владимир Зеленский отказал автору набравшей 25 тысяч голосов петиции о демобилизации по желанию мобилизованных военнослужащих, отслуживших один год. С ума сошли! А воевать в окопах кто будет, Зеленский с "Кварталом"? Может, еще и за границу хотите выехать?

- В Киеве появилась заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. Наверное, привезла заварки чайной и печенек с плюшками. На какой участок фронта привезет?

- В Хорватии продадут с торгов арестованную яхту Royal Romance, которая, как считается, принадлежит Виктору Медведчуку. Торги начнутся с 200 млн евро. Интересно, а кто буде возвращать деньги (или яхту), если объявится настоящий хозяин, и им окажется не Медведчук?

- Генсек НАТО Йенс Столтенберг резко сменил риторику. Если раньше он говорил, что задача альянса – помочь одержать победу над Россией, то теперь вдруг заявил: "Главная задача НАТО - предотвратить выход военных действий за пределы Украины". Слишком здраво для персонажа, Урсулу фон дер Ляйен что ли наслушался?

- Новое правительство Италии приняло декрет, продлевающий поставки оружия Киеву до 31-го декабря 2023 года. Что и требовалось доказать про этих еврогейцев.

- Власти Изюма решили переименовать 22 улиц, проспектов площадей города. Все старые названия так или иначе были связаны с Россией – Пушкин, Горький, Тургенев, Суворов. Все новые – с бандеровщиной, самостийностью и русофобством – Бандера, Петлюра, Дудаев, Мазепа и т.д. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты...

Лучшие интервьюеры Радио «Комсомольская правда» беседуют с теми, кому есть что сказать. Подписывайтесь на новые выпуски и слушайте, когда удобно!