Ирина Аллегрова спела про СВО, встала на колени и заставила рыдать даже мужчин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ирина Аллегрова последнее время редкий гость светских вечеринок. Певица ведет затворнический образ жизни, не гастролирует и давно не записывает новые хиты. Но на днях 70-летняя знаменитость поразила публику. Звезда на "Песне года" презентовала душераздирающую композицию, посвященную спецоперации.

Ирина Аллегрова заставила многотысячный зал рыдать, исполнив песню про СВО. "Я всю свою жизнь пела о любви... Сейчас прозвучит песня, которая тоже про любовь. Но про другую любовь. Про ту любовь с большой буквы, которая нужна, сегодня особенно, нам всем", - объявила она со сцены.

После чего исполнила проникновенную композицию о героях спецоперации. "Возвращайтесь домой, мальчики! Дома ждут и за вас все молятся, просят помощи у всех ангелов..." - пела Аллегрова, еле сдерживаясь.

В этот момент на глазах зрителей появились слезы. Рыдали даже мужчины, пишет сайт mk.ru.

В конце песни Ирина Александровна удалилась за кулисы. Зрители вскочили со своих мест и устроили ей бурные овации.

Аллегрова через несколько секунд вернулась на сцену и встала перед ошарашенными зрителями на колени. Не проронив ни слова, через минуту вновь удалилась за кулисы.

Стоит отметить, что певица с первых дней спецоперации поддерживает российских бойцов. Она одной из первых из звезд стала посещать военные госпитали. Певица регулярно печет дома хлеб и передает его солдатам. Артистка собрала 20 боекомплектов для российской армии, включая беспилотники, все необходимые виды снаряжения.