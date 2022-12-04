У израильтянки диагностировали самую странную фобию в мире

Чем старше становилась девушка, тем страх все больше мешал ей в повседневной жизни Фото: EAST NEWS

Специалисты диагностировали у 21-летней израильтянки крайне редкую фобию. Одайя Коэн боится… собственного пупка.

- Пупок вызывал у меня страх ровно столько, сколько я себя помню. – признается она. – И это страх, смешанный с отвращением. Примерно такой же, как некоторые испытывают к мышам или тараканам. Но только тараканов можно вывести, а пупок – нет.

Коэн боится ходить на пляж и в бассейн. Принимая душ, она не дотрагивается до своего живота.

Еще в детстве Одайя рассказала о своем страхе родителям, но они не обратили на это внимания. Чем старше становилась девушка, тем страх все больше мешал ей в повседневной жизни.

Однажды, набрав в Интернет-поисковике «страх пупков», она узнала, что это вовсе никакой не бзик, а редкая фобия, имеющая название «омфалофобия».

Психологи предложили Одайе курс лечения. Но он показался ей слишком долгим. Как и от некоторых других страхов, от омфалофобии можно попытаться избавиться либо путем регулярных медитаций, либо постепенным контактом с фактором, вызывающим страх. Поэтому Коэн решила жить, стараясь не обращать на свой пупок чрезмерного внимания.

Она даже вышла замуж, и ее избранник все правильно понял: муж, если ему нужно почесать живот, уходит в другую комнату, также он взял на себя обязанность купать недавно родившегося у пары ребенка.

Журналисты узнали о редкой фобии Коэн после того, как она согласилась рассказать о ней своей знакомой – студентке медфака, писавшей дипломную работу, посвященную страхам.