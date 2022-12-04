Си Цзиньпин дал оценку массовым протестам, охватившим Китай

Слова китайского лидера в самой республике и за ее пределами сочли готовностью властей Поднебесной к ослаблению карантинных ограничений Фото: REUTERS

Протесты, охватившие Китай, организованы молодыми людьми, «разочарованными и огорченными продолжающейся пандемией COVID-19». Такую оценку происходящему в Поднебесной дал лидер КНР Си Цзиньпин.

- После трех лет коронавируса люди чувствуют себя огорченными. А большинство протестующих – это студенты университетов, – сказал он.

Слова китайского лидера в самой республике и за ее пределами сочли готовностью властей Поднебесной к ослаблению карантинных ограничений, до сих пор активно применяющихся в Китае, руководство которого проводит политику «нулевой терпимости» к COVID-19.

Массовые протесты охватили Китай после того, как городе Урумчи произошел пожар в жилом доме, в результате которого погибло много людей. Трагедия во многом привела к многочисленным жертвам потому, что горожанам было запрещено покидать свои дома из-за коронавируса, и жители горевшего дома не решались покинуть его.

Многие китайские предприятия, морские порты и воздушные гавани до сих пор закрыты, что создает проблемы для экспортно-импортных операций. Так, компания Apple заявила, что перенесет производство айфонов из Поднебесной в другое государство.