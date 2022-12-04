Наказалка не выросла: почему введение потолка цен на нефть похоже на ритуальное самоубийство Европы

У них есть "потолок", а у нас есть нефть Фото: REUTERS

Третий день СМИ гудят, как пчелы на июньском лужке с россыпью цветущих одуванчиков: Евросоюз принял решение о "потолке цен" для российской нефти, "Большая семерка" и примкнувшая к ней Австралия установили "потолок цены" для российской нефти, Польша согласилась на предложенный ЕС "потолок цены", Украина недовольна установленным "потолком цены" для российской нефти, Зеленский считает, что "потолок цены" для российской нефти должен быть вдвое ниже. С Зеленским все и так ясно – высокие потолки маленькому низкорослику, чуть ли не хоббиту, которому впору жить в норе, не нужны.

А что касается остального – они могли бы спорить с таким же эффектом о том, есть ли жизнь, не, не на Марсе (наука уже дала ответ на этот вопрос), а за пределами Солнечной системы. Или к примеру, стоит ли разрешать львам и тиграм есть мясо в дикой природе или перевести их в веганы. К реальности все это не имеет отношение.

Расшаркались, в какой-то степени даже угодливо: мол, "потолок цены" (60 баксов за баррель) установили такой, чтобы России было комфортно, не ниже рыночной стоимости, по которой она сейчас продается, а по некоторым сделкам даже и выше установленных ограничений. И столько, мол, исключений понапридумывали, что Россия эти санкции с легкостью обойдет. Да успокойтесь уже, вам же было сказано, что не играет никакой роли высота "потолка". Будь там не 60, а 100 или даже все 300 долларов за бочку – если в контракте встречаются термины "санкции", "ограничение цены", "потолок стоимости" или их синонимы – забирай свои деньги и давай, до свидания!

Лучше бы подумали, что сами делать будут, начиная с понедельника. Потому что получится, что у них есть "потолок", а у нас есть нефть. И откуда они будут брать это энергетическое сырье и по какой цене?

Наказать Россию? У вас, господа, "наказалка" еще не выросла. Кого наказали, так это свои же судоходные компании – объем перевозок тю-тю, доходы йок, танкеры на приколе. А на металлолом когда? Компании обанкротятся, а экипажи на берег и биржи труда? Страховые компании готовы к снижению операционной прибыли? А НПЗ, многие из которых заточены еще при строительстве под определенные сорта нефти и не готовы работать на другом сырье, потребуется переоснастка производства и переход на несколько иные технологические процессы – это тоже просчитали? Или будете поставлять на эти НПЗ все ту же российскую нефть, но по другой, более высокой цене и через третьи страны? Все равно за все решения и издержки заплатит конечный потребитель. Только вот у него денег на бензин может уже не остаться.

На Украине умные люди (таковые там, к удивлению, еще остались) бьют тревогу после решения о ведении Евросоюзом с понедельника "потолка цен". Украина затоваривается дизель-и бензиновыми генераторами в условиях разрушения энергетики страны, но скоро все они могут стать металлоломом, потому что "основные поставщики дизельного топлива предупредили украинских контрагентов, что с декабря приостанавливают поставки топлива" в Незалежную. Потому что основные поставщики из Европы и сами столкнутся с "дефицитом нефтепродуктов", когда буду иметь уже "трошки, но тильки для сэбе". А у них там тоже своя, а не украинская рубашка ближе к телу.

Хотелось бы надеяться, что дефицит дизеля коснется и ВСУ, но это вряд ли: украинские танки Запад топливом обеспечит, а вот обычным украинцам придется постараться, чтобы раздобыть бензин или солярку для своего генератора или автомобиля. Иначе песенка "Потолок ледяной, дверь скрипучая" станет кошмаром реальности. Впрочем, зная предприимчивость (вороватость) украинских тыловиков (об украинских прапорщиках еще в Советской армии легенды ходили, а эти традиции в Незалежной чтут свято), танкам ВСУ топлива все же достанется меньше, чем могло бы.

Дефицит топлива и рост его стоимости, снижение деловой активности, усугубление рецессии и рост безработицы - есть еще десятки, если не сотни подобных последствий от введений Европой санкций против России и, в частности, того же "потолка цен". Последствий для Европы, но не для США, инициирующих антироссийские санкции в чувствительных для Евросоюза (но не для себя) сферах экономики. Восемь пакетов санкций Евросоюз против России уже ввел. Восемь ударов не по России, а по себе любимому. Это как выстрелы себе в ногу из того же пистолета Макарова. Кстати, у обычного ПМ в магазине тоже восемь патронов. Сейчас готовят девятый пакет. Это, как говорили раньше летчики, загоняя дополнительный патрон непосредственно в ствол, "для себя". В девятом пакете, наверное, примут санкции против российского газа. "Для себя". Только хватит уже себе по ногам, давайте контрольный в голову.

Чтобы не мучились.